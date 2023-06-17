На ПМЭФ обсудили роль современного видеоконтента в популяризации промышленных профессий

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям "Металлоинвеста" Юлия Мазанова отметила, что современные, качественно сделанные видеопроекты помогают преодолевать стереотипы о тяжелой промышленности

ТАСС, 17 июня. Компания "Металлоинвест" приняла участие в сессии "Герои за кадром: как снимать индустриальное кино" в рамках Петербургского международного экономического форума. Участники дискуссии обсуждали, как вернуть на экраны людей, создающих настоящее и будущее российской промышленности.

Креативный продюсер "Свердловской киностудии" Евгений Григорьев рассказал о взаимосвязи документального и художественного кинематографа. "Производственные драмы и комедии часто возникали в результате работы документалистов. Кинематографист приходил на предприятие снимать, например, учебный фильм по технике безопасности, знакомился с людьми, узнавал человеческую историю, которая становилась затем основой сюжета художественного фильма. История пишется на кинокамеры, и каждый кинокадр со временем становится все ценнее. Сегодня мы делаем огромное количество новых проектов в экономике и должны показывать людей, которые их создают", - сказал он.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям "Металлоинвеста" Юлия Мазанова отметила, что современные, качественно сделанные видеопроекты помогают преодолевать стереотипы о тяжелой промышленности, повышать привлекательность рабочих и инженерных профессий, возрождать гордости за достижения России и привлекать на предприятия молодежь.

"Мы рассматриваем медиа как важный проводник ценностей Металлоинвеста, призванный транслировать видение будущего наших предприятий и городов, где живут наши сотрудники. Недостаточно просто информировать людей о том, что происходит – мы хотим вовлекать, вдохновлять и создавать команду единомышленников, разделяющих общие цели, – рассказала Юлия Мазанова. – Поэтому мы делам ставку на новые визуальные форматы и интересный сторителлинг".

Один из ярких примеров такого подхода – документальные фильмы "Тяжелый металл" и "Железные люди", в которых рассказывается о красоте и сложности добычи и переработки железной руды и людях, работающих на Лебединском и Михайловском горнодобывающих комбинатах.

Режиссером проекта выступил журналист и автор научно-популярных программ и фильмов Антон Войцеховский. Съемочная группа из 17 человек работала на комбинатах почти два месяца, монтаж и подготовка компьютерной графики заняли полгода.

Летом 2021 года фильмы были презентованы жителям Губкина и Железногорска на городских празднованиях Дня металлурга. На сегодняшний день они набрали более миллиона просмотров в онлайне.

Фильм "Тяжелый металл" был награжден призом за лучшую режиссуру на Московском международном фестивале корпоративного видео, завоевал первое место в номинации "Лучший фильм о горном машиностроении" кинофестиваля MineMovie и стал лауреатом Российской Горной Награды.

В прошлом году Металлоинвест запустил цифровой проект "Сказки на ночь" – аудиоподкаст с историями о рабочих профессиях, металлургии, горном деле. Он предназначен для детей, чьи родители работают в ночную смену. Послушав сказку, ребенок понимает, в чем смысл их работы и почему он может гордиться ими. Сказки были прослушаны более 20 тыс. раз.

"Сказки на ночь" получили награду "Проект года" на главной отраслевой премии по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре – InterComm 2022, а также завоевал первое место на премии Tagline Awards 2022.