В рамках ПМЭФ состоялась cессия по квантовым технологиям

На мероприятии генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил важную роль государственных компаний в развитии перспективных технологий в России

ТАСС, 19 июня. Впервые в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась сессия по квантовым технологиям - "Технологии будущего: когда надо - уже поздно". Дискуссия предваряет крупнейшее событие в области новых технологий в России - Форум будущих технологий, который пройдет с 9 по 14 июля 2023 года в Москве.

Участники дискуссии обсудили перспективы инвестирования в будущие инновации, в том числе в квантовые технологии, которые играют важную роль в развитии России и уже стали неотъемлемой частью прогресса. Модератором сессии выступил сооснователь Российского квантового центра (РКЦ) Руслан Юнусов.

Как подчеркнул помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, "чтобы быть конкурентноспособными завтра, этим нужно заниматься сегодня: именно поэтому Владимир Путин выдвинул инициативу сделать Форум будущих технологий ежегодным". Первый Форум, который пройдет через месяц, будет связан с квантовыми технологиями вычисления и передачи данных. По словам Максима Орешкина, важны не только научные исследования, но и обмен знаниями, а также диалог научного сообщества и бизнеса, который дает синергетический эффект.

В свою очередь, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отметил важную роль государственных компаний в развитии перспективных технологий в России, подчеркнув значение их инвестиций в данную сферу, а также усилий по созданию научно-технологических партнерств. "Правительство определяет основные направления стратегического развития и ответственные государственные корпорации. Таким образом, ГК "Росатом" получил задачу разработки квантового компьютера, а ОАО "РЖД" - создания квантовой связи. Госкорпорации направляют инвестиции в инновационную сферу, несмотря на риски", - пояснил Алексей Лихачев. Также глава "Росатома" отметил необходимость подготовки нового поколения ученых и инженеров для развития технологий будущего, и этому, по его мнению, послужит популяризация перспективных научных направлений как на уровне школы, так и в университетах.

Важными статистическими данными поделился генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров: "Россия остается страной технооптимистов. Если в целом будущее для нас - это скорее зона угроз, опасностей, проблем, то технологии будущего рассматриваются как инструмент решения этих проблем, как способ сделать нашу жизнь безопаснее, комфортнее, богаче, достойнее. Порядка 77% опрошенных говорят, что скорее доверяют новым технологиям". В числе наиболее актуальных из них - квантовые компьютеры и квантовая связь, их развивать считают нужным 79% респондентов. Согласно выводам ВЦИОМ, лидерство в новых технологиях будет определяться способностью формировать новые рынки, которые все чаще будут появляться на стыке различных научных дисциплин.

По словам сооснователя РКЦ Руслана Юнусова, с развитием технологий изменится не мир вокруг нас, а сама человеческая природа. "Мы открываем новые технологические горизонты: квантовые технологии, биотехнологии, создаем цифровые миры и реальности", - отметил он.

Форум будущих технологий пройдет с 9 по 14 июля 2023 года в Москве на площадке ЦМТ. Форум станет одним из крупнейших событий в области новых технологий в России и будет посвящен квантовым вычислениям и технологиям передачи данных.

Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Российской академии наук (РАН), Российского квантового центра (РКЦ).

Возрастная категория: 6+.