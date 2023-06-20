В свердловском Заксобрании прошла встреча с детьми МО Алапаевское

Весной детсадовцы и школьники муниципального образования на Урале приняли активное участие в ряде патриотических акций

ТАСС, 20 июня. В Законодательном собрании Свердловской области прошла встреча председателя парламента Людмилы Бабушкиной с детьми, обучающимися в МДОУ "Арамашевский детский сад" и средней школе № 3 Муниципального образования Алапаевское. Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания.

"Весной юные гости Законодательного Собрания приняли активное участие в акциях "Крымская весна" и "Письмо "Поздравление солдату к 9 мая". В благодарность Людмила Бабушкина пригласила ребят из Арамашевского детсада и средней школы № 3 МО Алапаевское в сопровождении педагогов и руководства муниципалитета на экскурсию по зданию регионального парламента. Юные гости посетили музей Законодательного собрания и зал официальных символов муниципальных образований региона, а также познакомились с выставкой, посвященной юбилею Государственной пограничной службы, которая сейчас размещена на третьем этаже регионального парламента", - отметили в пресс-службе.

Для юных гостей Заксобрания также была организована экскурсия по Екатеринбургскому зоопарку.