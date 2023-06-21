В Москве собственники почти 60% незаконных построек демонтируют их добровольно

В прошлом году в период с января по 1 июня в добровольном порядке было ликвидировано 48% от общего объема демонтажа

ТАСС, 21 июня. Город активно борется с незаконно возведенными объектами, которые нарушают его архитектурный облик и несут угрозу жизни и здоровью жителей. За первые пять месяцев 2023 года почти 60% незаконных построек были демонтированы в добровольном порядке их владельцами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выявлением объектов самовольного строительства на территории Москвы занимается Госинспекция по недвижимости. После признания постройки незаконной она может быть ликвидирована либо в добровольном порядке, либо в принудительном - силами контрольного ведомства.

"Мы проводим профилактическую работу с бизнес-сообществом в части предупреждения и пресечения нарушений в земельно-имущественной сфере. Благодаря этому растет количество предпринимателей, которые признают факт нарушения и самостоятельно осуществляют демонтаж незаконных построек. Так, за первые пять месяцев 2023 года в добровольном порядке ликвидировали 57% объектов от общего объема демонтажа - это на 9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - отметил Владимир Ефимов.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров добавил, что в прошлом году в период с января по 1 июня в добровольном порядке было ликвидировано 48% от общего объема демонтажа.

Глава контрольного ведомства напомнил, что полномочия по централизованному демонтажу объектов самостроя перешли к Госинспекции по недвижимости в 2019 году. С этого времени ведомство занимается не только профилактикой земельно-имущественных нарушений и выявлением незаконных зданий и строений в Москве, но также их демонтажом, в случае если владельцы самостроя бездействуют и не устраняют нарушения самостоятельно.

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