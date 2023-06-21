НКР присвоило ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru

Агентство отмечает, что позиции ВСК во всех направлениях non-life, выделяемых НКР для анализа, умеренно высокие

ТАСС, 21 июня. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) присвоило Страховому Дому ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru со стабильным прогнозом.

По итогам 2022 года ВСК занимал пятое место по объему страховых премий в сегменте non-life (иного, чем страхование жизни), а его доля увеличилась с 6,6% до 6,9%.

Эксперты агентства высоко оценили бизнес-профиль ВСК, что определяется ожидаемым сохранением в 2023 году умеренно сильных позиций на страховом рынке, сильных показателей операционной эффективности и высокой диверсификации. Позиции ВСК во всех направлениях non-life, выделяемых НКР для анализа, умеренно высокие. Компания занимает четвертое место по объему страховой премии в страховании от несчастного случая, автокаско, страховании имущества юридических и физических лиц, ОСАГО и в прочих видах страхования. В сегменте добровольного медицинского страхования ВСК занимает шестую позицию по величине страховой премии. Оценки географической диверсификации и доли контролируемых каналов продаж находятся на максимальных значениях.

Оценка риск-профиля складывается из высоких оценок инвестиционной политики и ликвидности активов. Достаточность капитала, определенная по методологии НКР, находится на умеренно высоком уровне. Инвестиционная политика ВСК оценивается как сбалансированная: ликвидные активы компании с учетом дисконтов за конвертацию в денежные средства в 1,8 раза превосходят краткосрочные (до 1 года) обязательства, что позволяет охарактеризовать ликвидность активов как высокую, облигации, депозиты, а также денежные средства, имеющие оценку кредитного качества A и выше согласно методологии НКР, составляют около 72 млрд руб., долевые инструменты в инвестиционном портфеле ВСК незначительны и составляют около 1,5 млрд руб.

По мнению агентства, эффективность операционной деятельности ВСК по итогам 2022 года была высокой. Рентабельность капитала по расчетам ОСБУ составила около 15%. НКР ожидает сохранения сопоставимого уровня в 2023 году.

Агентство отмечает, что система управления компании позволяет эффективно реализовывать стратегию развития, а бизнес-модель ВСК уже проходила полный экономический цикл и показала свою устойчивость. Менеджмент компании проводит сбалансированную андеррайтинговую политику, стратегическое планирование, корпоративное управление и управление рисками находятся на адекватных и сопоставимых с конкурентами уровнях.