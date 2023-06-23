Все объекты к проведению Международного фестиваля университетского спорта готовы

Генподрядчиком строительства объектов в Новокольцовском районе Екатеринбурга является компания "Синара-Девелопмент"

ТАСС, 23 июня. Все объекты, которые в августе будут задействованы в проведении Международного фестиваля университетского спорта (16+) в Екатеринбурге, готовы. Об этом сообщает пресс-центр Группы Синара. Генподрядчиком строительства является компания "Синара-Девелопмент".

Журналисты региональных и федеральных СМИ осмотрели ряд объектов спортивной деревни. В общественном центре общей площадью 35 тыс. кв. м разместятся центр приветствия и аккредитации, блок общественного питания, спортивный манеж, который при необходимости трансформируется в фудкорт. На сегодня объект полностью готов к работе, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

В комплексе общежитий гостям продемонстрировали комнаты, где будут жить спортсмены. В каждой студии, оснащенной необходимой мебелью и техникой, есть кухонная ниша, прихожая и душевая. Два общежития уже введены в эксплуатацию, комнаты доукомплектовывают бытовыми принадлежностями.

Во Дворце водных видов спорта во время фестиваля пройдут соревнования по плаванию и прыжкам в воду. Общая площадь сооружения превышает 61 тыс. кв. м - это самый современный плавательный комплекс в стране, добавили в пресс-центре.

"Деревня фестиваля готова к приему участников, ведется тестирование систем безопасности и жизнеобеспечения объектов. Я уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне. Но любой праздник проходит, а дальше нужно думать, как объекты встроить в материю городской среды. Режим наследия для спортивной деревни был проработан еще на начальной стадии проекта. Например, Дворец водных видов спорта после фестиваля станет доступен для горожан. "Большой воды" (бассейнов олимпийского размера) в Екатеринбурге всегда не хватало. С учетом ввода Дворца эту потребность горожан мы закрыли", - сказал генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев.

Остальные объекты деревни фестиваля - общежития, общественный и медицинский центры, тренировочное поле - станут основой кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) - центра цифровой трансформации региона, уточнили в пресс-центре.