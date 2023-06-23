В УЭХК автоматизировали процессы поверочной лаборатории

На предприятии Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в Свердловской области разработали информационную систему, снизившую нагрузку на специалистов

ТАСС, 23 июня. Специалисты Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в городе Новоуральск Свердловской области) разработали информационную систему "Формирование данных о поверке/калибровке средств измерений" (АРМ "Поверителя"). Система получила свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте (свидетельство № 2022685908 от 29.12.2022), сообщили в пресс-службе УЭХК.

"Система предназначена для автоматизации процесса поверки/калибровки средств измерений, выполняемой поверочной лабораторией метрологической службы предприятия, а также обеспечивает оперативную передачу данных во ФГИС "АРШИН", которая является оператором Федерального информационного фонда по обеспечению единства средств измерений", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что архитектура системы обеспечивает горизонтальную и вертикальную масштабируемость, что позволяет развивать функциональность системы и охватить в будущем все бизнес-процессы поверочной лаборатории, также отвечает требованиям информационной безопасности предприятия.

"Уже сейчас, по экспертной оценке, нагрузка на специалистов поверочной лаборатории снизилась на 66%. Это обеспечено за счет автоматизации ручных и рутинных операций, исключения необходимости выполнения повторных операций, связанных с человеческим фактором, а также интеграции с ФГИС "АРШИН", автоматизации оформления, хранения, управления и поиска отчетов/протоколов", - отметили на предприятии.

"АРМ "Поверителя", разработанная в АО "УЭХК", является эффективным инструментом для оптимизации работы поверочных лабораторий на промышленных предприятиях", - добавили в пресс-службе.

"Развитие Росатома напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественное программное обеспечение. Это значительно повышает точность и качество нашей работы, обеспечивает репутационную стабильность Росатома, Топливной компании и УЭХК", - отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Дудин.​​​​​​