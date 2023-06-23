Инновационная фан-зона конкурса им. П.И. Чайковского начала работу в Петербурге

XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского проходит с 19 июня по 1 июля

ТАСС, 23 июня. Во внутреннем дворе Санкт-Петербургской государственной академической капеллы (Набережная реки Мойки, д. 20) расположилось уникальное пространство - именно здесь непрерывно создается контент для онлайн-канала "Конкурс LIVE", который является квинтэссенцией всех онлайн-трансляций XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского и работает круглосуточно.

"Даже если зрители не следят за состязаниями по специальности "медные духовые инструменты", два первых тура которой проходят в Петербургской капелле, - очень рекомендуем заглянуть в эту необычную фан-зону, где можно немного отдохнуть в удобном зрительном зале под открытым небом и посмотреть канал "Конкурс LIVE", а также увидеть производственную кухню создания онлайн-трансляций изнутри" - сообщает пресс-служба XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского проходит с 19 июня по 1 июля 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге. Все события музыкального состязания в Москве и Санкт-Петербурге доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте конкурса и в его официальном сообществе ВКонтакте.

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