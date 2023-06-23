Фрадков: поддержка экономики, финсистемы и инфраструктуры Запорожья среди приоритетов ПСБ

Председатель ПСБ отметил, что банк готов предложить региону и игрокам сектора экспертизу и широкий спектр финансовых продуктов, которые, в частности, будут способствовать развитию сельского хозяйства

ТАСС, 23 июня. Руководство ПСБ считает одной из приоритетных задач единственного системно значимого банка, работающего в регионе, поддержку экономики Запорожской области, развитие ее финансовой системы, содействие восстановлению социальной и иной инфраструктуры. Об этом заявил председатель ПСБ Петр Фрадков в пятницу в ходе рабочей встречи с врио губернатора Запорожья Евгением Балицким, его слова передает пресс-служба ПСБ.

Он добавил, что традиционно одной из ключевых отраслей экономики Запорожской области является сельское хозяйство, и ПСБ готов предложить региону и игрокам сектора экспертизу и широкий спектр финансовых продуктов, которые будут способствовать развитию сельского хозяйства, укреплению продовольственной безопасности, созданию рабочих мест и улучшению делового климата в целом.

В рабочей встрече также приняли участие заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев и заместитель председателя Банка России Сергей Белов, добавили в пресс-службе.

Участники встречи обсудили вопросы кредитования сельхозпроизводителей, расширение банкоматной сети ПСБ на территории региона, запуск проектного финансирования строительства нового жилья, запуск льготной ипотеки, ОСАГО и ипотечного страхования. Также темой переговоров стал процесс перевода выплат заработной платы населению на безналичные выплаты на банковские карты, говорится в сообщении.