Программе изучения российской Арктики "Роснефти" исполнилось 10 лет

На попечении компании находятся 33 полярных медведя в 16 российских зоопарках

ТАСС, 23 июня. В июне исполняется 10 лет, как "Роснефть" запустила комплексную научно-экологическую программу изучения российской Арктики, нацеленную на сохранение хрупких северных экосистем и защиту их обитателей. Также компания взяла под свою опеку всех белых медведей, которые содержались в зоопарках страны.

Сейчас на попечении "Роснефти" находятся 33 полярных медведя в 16 российских зоопарках. Компания финансирует кормление, уход, лечение, обновление вольеров полярных хищников, а также реализует научные и образовательные проекты.

За 10 лет выполнены масштабные строительные работы на всех площадках, где содержатся белые медведи. Только за прошлый год в четырех зоопарках - Новосибирском, Ленинградском, Удмуртском и Якутском - отремонтировали вольеры и технические помещения. А в Екатеринбургском зоопарке, Северском природном парке в Томской области и Красноярском парке флоры и фауны "Роев Ручей" фактически заново отстроили вольеры и бассейны, значительно увеличив их площади.

По инициативе "Роснефти" при Институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН создан экспертный совет по белому медведю. Совет разработал первые в мире научно обоснованные критерии и правила содержания белых медведей в зоопарках, а также практические рекомендации для жителей Заполярья, позволяющие избрать наиболее безопасную стратегию поведения при встрече с хищником в дикой природе.

10-летие комплексной научно-экологической программы изучения российской Арктики - важная веха в деятельности компании. За это время "Роснефть" совместно с ведущими профильными институтами страны организовала беспрецедентные по географическому охвату гидрометеорологические, геологические, биологические исследования арктического региона. Были проведены свыше 40 экспедиций по изучению акваторий северных морей.

Также "Арктическим Научным Центром" компании совместно со специалистами Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Сибирского федерального университета, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и других ведется постоянный экологический мониторинг видов-биоиндикаторов северных экосистем, в число которых входит и белый медведь. С научной точки зрения, по состоянию популяции и путям миграции этих животных можно судить о состоянии арктического региона в целом.

Результаты экспедиций "Роснефти" регулярно публикуются в ведущих научных журналах. Также компания совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" выпускает серию "Экологических атласов морей России" - высококачественных научно-популярных изданий, повышающих осведомленность широкой аудитории о природном мире Крайнего Севера.

Компания намерена продолжить системное и всестороннее изучение российской Арктики и реализацию масштабных экологических проектов, направленных на защиту популяции белых медведей и сохранение биологического разнообразия региона.