Премия по коммуникациям PROBA Awards пройдет в 24 раз в Санкт-Петербурге

По словам организационного комитета, проекты в этом году обещают быть насыщенными

ТАСС, 26 июня. SPN Communications в 24 раз проведет международную коммуникационную премию PROBA AWARDS (16+), которая наградит лучшие коммуникационные кампании, агентства и специалистов индустрии.

Жюри PROBA Awards 2023:

Анна Захаренкова (Директор по PR МА Шереметьево), Анастасия Журавлева (Заместитель генерального директора SPN Communications), Дмитрий Гавра (Профессор СПбГУ), Вадим Ковалев (Советник генерального директора УК "Уральская сталь"), Игорь Минтусов (Президент IABC/Russia), Яков Миневич (старший партнер Р.И.М.), Кермен Манджиева (Вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group), и другие.

По словам организационного комитета, проекты в этом году обещают быть насыщенными. "За несколько лет коммуникационная индустрия сильно изменилась, поэтому на PROBA Awards 2023 мы ждем креативные проекты с интересными стратегическими решениями", - рассказали там.

На Премию принимаются работы, реализованные в период с 01.01.2022 года по 15.04.2023 года авторами или рекламными/коммуникационными агентствами; профильными службами; авторскими коллективами государственных, коммерческих, общественно-политических и других институтов и структур.

Номинации 2023 года:

"Бизнес": Маркетинговые коммуникации, Корпоративные коммуникации, Внутренние коммуникации.

"Общество": Продвижение территорий, Просвещение и образование общества, Корпоративная и социальная ответственность, Общественно значимые PR-кампании и PR в сфере устойчивого развития.

"Технологии и инструменты": Корпоративные медиа, Digital & Social Media, Media Relations.

"Высшие достижения": Creative Grand Prix, Effective Grand Prix, Специалист года.

"Университет Лауреат награды им. Дмитрия Солодовникова": Лучший теоретический коммуникационный проект, Лучший практический коммуникационный проект.

"Специальная номинация": Выбор Государственного Эрмитажа.

Подать заявку на участие можно до 4 августа 2023 года на официальном сайте премии PROBA Awards либо связавшись с организационным комитетом премии.

Торжественная церемония награждения состоится 21 сентября в рамках форму Baltic Weekend 2023 в Санкт-Петербурге.

Организатор премии: SPN Communications.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастное ограничение: 18+.