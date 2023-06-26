Премия по коммуникациям PROBA Awards пройдет в 24 раз в Санкт-Петербурге

ТАСС, 26 июня. SPN Communications в 24 раз проведет международную коммуникационную премию PROBA AWARDS (16+), которая наградит лучшие коммуникационные кампании, агентства и специалистов индустрии.
Жюри PROBA Awards 2023:
Анна Захаренкова (Директор по PR МА Шереметьево), Анастасия Журавлева (Заместитель генерального директора SPN Communications), Дмитрий Гавра (Профессор СПбГУ), Вадим Ковалев (Советник генерального директора УК "Уральская сталь"), Игорь Минтусов (Президент IABC/Russia), Яков Миневич (старший партнер Р.И.М.), Кермен Манджиева (Вице-президент по стратегическим коммуникациям и бренду Segezha Group), и другие.
По словам организационного комитета, проекты в этом году обещают быть насыщенными. "За несколько лет коммуникационная индустрия сильно изменилась, поэтому на PROBA Awards 2023 мы ждем креативные проекты с интересными стратегическими решениями", - рассказали там.
На Премию принимаются работы, реализованные в период с 01.01.2022 года по 15.04.2023 года авторами или рекламными/коммуникационными агентствами; профильными службами; авторскими коллективами государственных, коммерческих, общественно-политических и других институтов и структур.
Номинации 2023 года:
- "Бизнес": Маркетинговые коммуникации, Корпоративные коммуникации, Внутренние коммуникации.
- "Общество": Продвижение территорий, Просвещение и образование общества, Корпоративная и социальная ответственность, Общественно значимые PR-кампании и PR в сфере устойчивого развития.
- "Технологии и инструменты": Корпоративные медиа, Digital & Social Media, Media Relations.
- "Высшие достижения": Creative Grand Prix, Effective Grand Prix, Специалист года.
- "Университет Лауреат награды им. Дмитрия Солодовникова": Лучший теоретический коммуникационный проект, Лучший практический коммуникационный проект.
- "Специальная номинация": Выбор Государственного Эрмитажа.
Подать заявку на участие можно до 4 августа 2023 года на официальном сайте премии PROBA Awards либо связавшись с организационным комитетом премии.
Торжественная церемония награждения состоится 21 сентября в рамках форму Baltic Weekend 2023 в Санкт-Петербурге.
Организатор премии: SPN Communications.
ТАСС - генеральный информационный партнер.
Возрастное ограничение: 18+.