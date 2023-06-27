В Москве состоялась церемония награждения победителей национальной премии "Спорт и Россия"

Лауреатами премии стали "Совкомбанк", "Ростелеком", "Матч ТВ", "Авторадио", медиахолдинг MAER и другие

ТАСС, 27 июня. Жюри, в состав которого вошли представители экспертного сообщества Минспорта РФ, 22 июня выбрало лучшие социальные проекты по поддержке российского спорта за 2022 год. Лауреатами премии стали ведущие организации России, в том числе "Совкомбанк", "Ростелеком", "Матч ТВ", "Авторадио", благотворительный фонд Алексея Немова.

Один из победителей премии - медиахолдинг MAER, который помог 12-летней тхэквондистке Ксении Румянцевой стать чемпионом мира, а по возвращении на Родину представил ее достижение на медиафасадах в Москве и ключевых регионах страны. По словам организаторов, холдинг "в полной мере обеспечил "маленькому человеку" большой спортивный триумф".

В 2022 году практически вся сборная России отказалась от чемпионата мира в Аргентине. Против участия россиян в турнире выступили национальные федерации Великобритании и США.

На помощь пришли аргентинцы: как хозяева чемпионата они гарантировали российской делегации участие. Однако время было упущено, и организованная поездка в Буэнос-Айрес сорвалась. Тогда Азиз Хайруллин вместе со своей ученицей Ксенией решили прорываться на чемпионат "вслепую", без понимания, как будут развиваться события на месте. К началу "аргентинской истории" Ксюша уже была трехкратной чемпионкой России и призером Кубка мира-2021.

Азиз Хайруллин разглядел в девочке талант: сильные ноги, хорошо бьет и быстро учится. Понял, что талант нуждается в международном опыте. Когда добраться до Аргентины уже не представлялось возможным, тренер поделился проблемой с отцом одного из воспитанников секции. Им оказался владелец медиахолдинга MAER Константин Майор. Он поддержал идею поездки в Аргентину и обеспечил все расходы.

Так, Ксюша и ее тренер попали на долгожданный чемпионат. Пройдя соперниц из Великобритании и Уругвая, по иронии судьбы, Румянцева встретилась в финале со спортсменкой из Аргентины. Бой закончился "всухую" в пользу российской спортсменки - 7:0.

"Для России нет ничего невозможного. Победа Ксюши - символ того, как Россия справляется с любыми трудностями вопреки всем негативным обстоятельствам. Поэтому мы решили рассказать удивительную историю девочки на всю страну и показали маленькую чемпионку на больших экранах. Надеюсь, ее примером мы вдохновим многих наших спортсменов продолжать развиваться, не опускать руки. Делайте сильнее и себя, и Родину!", - сообщил владелец и CEO медиахолдинга MAER Константин Майор

"Медиахолдинг MAER сделал большой вклад в будущее российского спорта: инвестировал в одаренную спортсменку Ксению Румянцеву. Вместе мы справились, и Ксюша победила, несмотря на серьезные ограничения, протесты со стороны команд США и Британии. Следующим ее шагом будет открытый чемпионат Азии, который уже в июле состоится в Филиппинах, в Маниле. Вместе с MAER верим, что наша девочка выступит достойно, и держим за нее кулачки!", - поделился тренер московской сборной по тхэквондо Азиз Хайруллин.

Многие эксперты уверены, что при должной поддержке российским атлетам удастся сохранить мотивацию. Этому будет способствовать участие в международных соревнованиях, в т.ч. организованных в России. Например, Олимпийский совет Азии уже пригласил Россию участвовать в Азиаде (Азиатские игры проходят раз в четыре года). Олимпийский комитет России активно наращивает количество международных состязаний на территории страны: в 2022 году в России состоялось 23 турнира, в которых приняли участие 1110 спортсменов из 56 стран.

Масштабнее и азартнее становятся и российские турниры. На Петербургском международном экономическом форуме министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что на национальных чемпионатах растет конкуренция, и звездам нужно доказывать свое мастерство, ведь "молодые спортсмены наступают на пятки".

Медиахолдинг MAER видит в поддержке российского спорта глобальную задачу по укреплению имиджа страны и национальному развитию. Одной из масштабных инициатив MAER в этом направлении стал олимпийский проект "Лица героев". Во время зимней Олимпиады в Пекине медиафасады холдинга транслировали портреты российских победителей и призеров Игр в Пекине. Этот проект также удостоился высшей оценки премии "Спорт и Россия".