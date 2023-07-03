В России появится рейтинг директоров по внутрикорпоративным коммуникациям

Участниками рейтинга станут руководители разных сфер бизнеса

ТАСС, 3 июля. Ассоциация менеджеров и проект InterComm разрабатывают первый в России рейтинг директоров по внутренним коммуникациям. На площадке отеля Palmira Business Club 13 июля состоится заседание комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров при поддержке проекта InterComm. На нем эксперты обсудят основные компетенции, которыми должен обладать директор по внутрикорпоративным коммуникациям.

В их числе:

Стратегическое управление проектами по внутренним коммуникациям.

Организация корпоративных мероприятий.

Работа с мотивацией работников.

Разработка социальных проектов.

Умение работать с аналитическими данными.

Обучение и развитие персонала.

Участниками рейтинга станут руководители разных сфер бизнеса: IT, финансового и промышленного, фармацевтического, коммуникационного и медиа, профессиональных услуг и производства потребительских товаров и других.

Основной принцип отбора - "Лучшие выбирает лучших". После того, как рейтинг будет сформирован, оргкомитет опубликует имена номинантов на сайте. По завершении голосования, будут выделены 10 лучших директоров по внутренним коммуникациям, из них пять попадут в шорт-лист премии InterComm в номинации "Мастер коммуникаций", и уже из них члены жюри премии выберут лауреата этой номинации. Победителя наградят 25 октября в рамках торжественной части конференции InterComm.

На заседании 13 июля также обсудят:

Сферы ответственности внутренних коммуникаторов.

Вклад функции внутрикорпоративных коммуникаций в работу и результативность организации.

Оценку и измерение эффективности внутрикорпоративных коммуникаций.

Роль руководителей по внутрикорпоративным коммуникациям и т.д.

"За последние три года профессия "внутренние коммуникации" заметно усилила свои позиции в организационных структурах бизнесов и компаний. Опросы и исследования, в том числе "Зеркало коммуникаций", которое мы провели совместно с "ЭКОПСИ.Консалтинг", показывает - из сервисной функции в структурах компаний внутренние коммуникации наступательно движутся в сторону стратегических, перестают быть "падчерицей" HR-а и PR-а, претендуют на самостоятельность и отдельные бюджеты. Появляется все больше компаний, где потенциальный директор по внутренним коммуникациям и развитию бренда работодателя при собеседовании на позицию проходит финальное собеседование с CEO или владельцем бизнеса. Команда InterComm выступила с инициативой создать рейтинг директоров по внутренним коммуникациям, ситуация с дефицитом управленческих кадров в этой отрасли в том числе подтолкнула нас к этой идее. Огромная благодарность Ассоциации менеджеров за то, что поддержали нас в этой инициативе. Создание такого рейтинга - важный шаг на пути развития отрасли, профессии и статуса внутренних коммуникаций в ландшафте развития бизнеса российских компаний", - сказала Лариса Рудакова, президент коммуникационной группы MediaLine, глава оргкомитета премии InterComm, председатель отраслевой комиссии по внутренним коммуникациям Ассоциации менеджеров.

"Рады выступить организатором рейтинга по внутрикорпоративным коммуникациям в партнерстве с нашими коллегами из InterComm, являющимися ведущими экспертами в области корпоративных коммуникаций и корпоративных медиа в России. При создании нового рейтинга будет очень ценен наш опыт, накопленный за время проведения рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", который уже более 20 лет выявляет лучших управленцев в России в разных функциональных направлениях и секторах экономики. В основу нового проекта, как и рейтинга "ТОП-1000", будет взята методология "лучшие выбирают лучших". Данный принцип позволяет получить максимально объективную оценку профессиональной репутации менеджера, способствует справедливым и четким критериям выбора лауреатов. В пилотном рейтинге директоров по внутренним коммуникациям смогут участвовать руководители подразделений, отвечающих за коммуникацию между компанией и сотрудниками, как текущими, так и потенциальными, создание системы внутрикорпоративных коммуникаций, выбор инструментов и наполнение каналов, а также занимаются формированием HR-бренда и корпоративной культуры", - сказала заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Катерина Киндрук.

ТАСС - генеральный информационный партнёр.

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