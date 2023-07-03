В Москве прошел форум "Сильные идеи для нового времени" 2023

Победителями стали более 30 российских компаний

ТАСС, 3 июля. В Москве подвели итоги третьего форума "Сильные идеи для нового времени". В течение двух дней в Центре международной торговли обсуждали идеи и проекты по развитию страны, которые в этом году предложили жители России. Участниками форума стали представители всех 89 регионов, всего поступило 23,5 тыс. заявок по шести направлениям отбора идей. Организаторами форума выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Соорганизатором стал ВЭБ.РФ.

"Суть Форума - как раз в том, чтобы создать условия, понятные и простые, для реализации проекта. Мы помогаем преодолеть барьеры, получить поддержку - за счет ресурсов регионов и партнеров", - сказал помощник Президента Российской Федерации, председатель Организационного комитета Форума Максим Орешкин.

"За три года существования на платформе идея.росконгресс.рф зарегистрировалось порядка 400 тыс. участников, идеи и проекты приходят от граждан со всей страны. Такой формат способствует развитию механизмов участия людей в жизни страны посредством налаживания прямого открытого диалога между обществом, экспертным сообществом, властью и бизнесом для реализации общенациональных задач. Этот формат уже доказал свою актуальность и востребованность. Кроме того, ресурс краудсорсинговой платформы можно использовать для формирования программы крупнейших деловых мероприятий, например, в этом году стал Петербургский международный экономический форум", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Форума Антон Кобяков.

Форум проходил в несколько этапов: сбор заявок, экспертная оценка поступивших идей и очная часть, где авторы идей-финалистов, а также отмеченные регионами инициативы могли лично презентовать свои проекты вниманию потенциальных инвесторов и партнеров, заинтересованных в реализации лучших практик по своим направлениям.

Регионом-лидером по количеству поданных на Форум идей стала Башкирия (более 2,2 тыс.), второе место - у Москвы (больше 2,1 тыс.), третье место - у Нижегородской области (свыше 1,7 тыс.). В десятку самых активных субъектов также вошли Самарская область (более 1,3 тыс. идей), Ленинградская область и Санкт-Петербург (свыше 900), Саратовская область (больше 800), Московская область (свыше 600), Ростовская область (более 580), Краснодарский край (больше 570), Ульяновская область (более 340).

"Важно, чтобы каждый проект получил нашу с вами поддержку. Вопросы и темы, которые мы ставим на конкурс, касаются каждого из нас, и те механизмы поддержки, которые АСИ разработало вместе с партнерами, помогают трансформировать идею уже в конкретные проекты и лучшие практики", - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Впервые на полях Форума состоялось награждение победителей конкурса новых лучших отечественных брендов. Победителями стали более 30 российских компаний. Больше 40 партнеров конкурса окажут поддержку финалистам - они смогут продвинуть свои товары в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ.

Как отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, доверие - основа развития экономики и улучшения качества жизни людей, поэтому сейчас необходимо выстроить доверие между бизнесом - государством и обществом, а экспертный совет АСИ и ВЭБ.РФ видят своим долгом отработать идеи до реального результата. "У АСИ - уникальная экспертная сеть на уровне городов, регионов и всей страны. Задача экспертного совета Агентства при участии институтов развития довести наиболее проработанные идеи до готовых проектных решений, обеспечив преемственность этой работы от форума к Форуму", - отметили члены совета.

Финальной точкой Форума стало пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путин. В ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что российским предпринимателям следует учиться, как более эффективно капитализировать свои компании и извлекать дополнительную прибыль.

"Название - Сильные идеи для нового времени - содержит отсылки к современным ключевым ценностям развития нашей страны. За счет реализации актуальных, сильных решений, способных дать импульс росту стратегических отраслей экономики России и создать комфортную среду для жизни россиян, происходит гражданская мобилизация общества. В современных условиях ограничений и санкций, политикой позитивных изменений формируется новая повестка и внутри страны, и в мире. Своим примером Россия показывает, что сила общества - в его гражданах, объединившихся в поиске решений для экономического подъема сраны, отвечающих требованиям и вызовам нового времени", - подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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