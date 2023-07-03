Росатом начал работу по ликвидации пункта долговременного хранения РАО на площадке УЭХК

Работы в Новоуральске выполняются в рамках Федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года"

ТАСС, 3 июля. На Урале стартовал проект по выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения радиоактивных отходов на территории Уральского электрохимического комбината (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в городе Новоуральск Свердловской области). Работы выполняются в рамках Федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года", сообщили в пресс-службе УЭХК.

"Координацией проекта занимается Интегратор Росатома по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с РАО, созданный на базе АО "ТВЭЛ", при участии предприятий Топливного дивизиона - АО "УЭХК" и АО "ЦПТИ". Генеральным подрядчиком по государственному контракту на выполнение работ выступает АО "ОДЦ УГР", - сказано в сообщении.

В производственной деятельности УЭХК - одного из первенцев атомного проекта - с момента начала работы образуются твердые радиоактивные отходы (ТРО). В основном это использованная спецодежда, фильтры вентиляционных систем, шлам от переплава старых центрифуг, загрязненных в процессе производственной деятельности природными радионуклидами уранового ряда. Порядка 3% отходов всех радиоактивных отходов УЭХК относятся к низкоактивным, остальные 97% - к очень низкоактивным.

Процесс обращения с ТРО предусматривал их временное хранение на территории предприятия с последующей передачей для окончательной изоляции. На протяжении всего времени специалисты АО "УЭХК" обеспечивали безопасное хранение РАО, проводили плановый радиационный контроль промышленной площадки, в том числе пунктов долговременного хранения отходов, санитарно-защитной и жилой зоны.

На предприятии была создана инфраструктура для выполнения основных работ по проекту выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения РАО - произведена подготовка строительной площадки, устройство электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, возведение каркасно-тентового ангара, монтаж санпропускника, пункта обмыва автотранспорта и т.д.

"В этом году начались работы по удалению накопленных РАО из пункта хранения, приведение их к критериям приемлемости и передаче для финальной изоляции Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами. Работы по извлечению РАО проводятся в соответствии с проектной документацией, разработанной в полном соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативными документами в области обращения с РАО. После удаления накопленных отходов пункт хранения планируется ликвидировать с проведением работ по реабилитации территории его расположения до состояния "зеленой лужайки", - рассказал представитель Интегратора Росатома по выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и обращению с радиоактивными отходами, начальник отдела управления проектами и развития бизнесов по выводу из эксплуатации в РФ АО "ТВЭЛ" Дмитрий Соловьев.

"Проект по выводу из эксплуатации пункта долговременного хранения реализуется на основе современных решений и подходов. Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке", - отметил генеральный директор АО "УЭХК" Александр Дудин.

"По инициативе президента России с 2019 года в России ведётся работа по ряду направлений национального проекта "Экология", таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия, в которых Росатом принимает самое активное участие", - добавили в пресс-службе.

"Госкорпорация "Росатом", производящая электричество с помощью низкоуглеродной генерации, последовательно реализует шаги по переходу к "зеленой" экономике. Снижение негативного влияния на природу, сохранение и восполнение биоресурсов - все это приоритетные задачи российской атомной отрасли в области охраны окружающей среды. Атомщики уделяют большое внимание модернизации оборудования, обеспечивающего выработку экологически чистой энергии, ежегодно направляется сотни миллионов рублей на мероприятия по охране окружающей среды", - сказано в сообщении.