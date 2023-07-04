В Госдуму в июле планируют внести законопроект, регулирующий креативные индустрии

По словам первого заместителя председателя комитета Государственной думы по экономической политике, ответственного секретаря Бюро Высшего совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дениса Кравченко, это позволит креативным индустриям перейти на качественно новый уровень развития

ТАСС, 4 июля. В России до конца весенней сессии группой депутатов и сенаторов планируется внести в Госдуму закон, регулирующий сферу креативных индустрий страны. Об этом заявил в первый день работы форума "Российская креативная неделя" первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Денис Кравченко. Он подчеркнул, что для законодателей создание комфортной правовой среды для "секторов развития" экономики России - одна из ключевых задач.

"Документ закрепит институциональные основы креативной отрасли: выделит этот сектор экономики, придаст ему структуру и понятийный аппарат, даст юридическую возможность формировать механизмы поддержки на федеральном и региональном уровне. Это позволит креативным индустриям перейти на качественно новый уровень развития, создать новые рабочие места и внести свой вклад в рост ВВП страны. А в текущих условиях беспрецедентного внешнего давление, мы должны сделать все, чтобы снять излишние административные барьеры для прорывных технологий, сервисов, услуг, для высокомаржинальных отраслей экономики. Мы должны создать комфортную правовую среду вокруг креативных индустрий" - отметил Кравченко.

Директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова подчеркнула, что обсуждение этого документа проходит в рамках дискуссий на полях форума: "Отрадно, что разработка законопроекта находится на финальной стадии. Документ должен усилить защиту авторов интеллектуальной собственности, а также увеличить приток инвестиций в креативную сферу. И я рада, что форум стал эффективной площадкой для всего креативного сообщества страны".

Деловая программа форума "Российская креативная неделя" проходит в ИНТЦ "Ломоносов" с 3 по 7 июля. В этом году ключевой темой деловой программы стал образ будущего креативных индустрий. По данным организаторов, в сессиях, дискуссиях и пленарных заседаниях в этом году принимают участие более 1 тыс. спикеров, а в качестве участников на сайте зарегистрировались более 6 тыс. человек. Регистрация на событие открыта вплоть до окончания форума.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на официальном сайте и в группе "Российской креативной недели" во "ВКонтакте".

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