В Академии "Меганом" подготовят "директоров театров будущего"

Руководителем курса стал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров Кирилл Крок

ТАСС, 4 июля. На площадке Академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ") стартовала образовательная программа "Академия Кирилла Крока "Директора театров Будущего". Здесь перспективных молодых театральных продюсеров и менеджеров обучают навыкам управления государственными культурными учреждениями. Руководителем и идейным вдохновителем курса стал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров Кирилл Крок.

Образовательные модули ориентированы на подготовку профессионалов, которые смогут определить новые стратегические горизонты развития индустрии и обеспечить их достижение. Курирует образовательную программу продюсер направления "Театр и цирк" арт-кластера "Таврида" Ольга Маркелчева, а сокуратором выступает директор "Театрального проекта 27" Наталия Сергеевская.

Программой руководит директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, руководитель Вахтанговского фестиваля театральных менеджеров, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РФ и Лауреат Премии Правительства РФ Кирилл Крок.

"Мы проводим Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров уже три года. К нам часто обращаются театры и министерства культуры из разных регионов с запросом найти кандидата на должность директора. Дело в том, что сейчас запрос на менеджеров театров больше, чем количество этих людей в реальности, поэтому таких специалистов нужно воспитывать. Однако не существует проработанных механизмов, система обучения еще не выстроена, но мы движемся в этом направлении. Программа "Академия Кирилла Крока "Директора театров Будущего" для театральных менеджеров единственная в России. Наши участники - это молодые специалисты, которые хотят менять свои театры, делать их лучше и актуальнее", - рассказала Сергеевская.

Важная часть программы - прямое взаимодействие участников с наставниками, опытными управленцами театров. Молодые менеджеры и театральные продюсеры смогут получить личные консультации от специалистов и профильные рекомендации для своего развития. Среди наставников такие известные деятели культуры и искусства, как исполнительный директор Пермского академического "Театра-Театра", лауреат Вахтанговской премии в области организации театрального дела 2022 Егор Мухин, директор Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Владимир Жуков, директор Иркутского областного театра кукол "Аистенок" Андрей Стрельцов, директор Северо-Кавказского культурного форума Тимур Магомедов и другие.

"В подобных программах нетворкинг и общение - это самое важное. Знания и информацию мы можем найти в разных источниках, а выстраивать рабочие отношения с людьми уже сложнее. Я сама нашла работу благодаря случайному знакомству на "Тавриде". Если вас не знают в лицо, значит, вас нет. Наставничество на курсе - это возможность пообщаться с экспертами и получить самую ценную информацию, то, что нужно именно вам", - рассказала наставник образовательной программы, режиссер, продюсер, актриса, основатель и руководитель частного театра "Трикстер" (Москва), дважды лауреат театральной премии "Золотая маска", программный директор фестиваля "Дни пушкинской поэзии и русской культуры" (Пушкинские горы). Заведующий структурным подразделением Концертного зала Москонцерт на Пушечной и Москонцерт Холл (Москва) Мария Литвинова.

Помимо этого, особое место в программе курса занимает работа с грантовыми системами - куратором данного направления выступает Екатерина Аристархова. Вместе с ведущими экспертами участники научатся грамотно составлять смету проекта, распределять роли в команде, а также привлекать партнеров и взаимодействовать с ними в рамках социального проектирования. По итогам обучения театральные менеджеры смогут упаковать свои идеи в реальные проекты. Полученные знания участники программы применят, работая над итоговым заданием курса, - созданием "Стратегии развития театра / учреждения культуры / фестиваля" для своего региона.

ТАСС - генеральный информационный партнер.

Возрастное ограничение: 18+.