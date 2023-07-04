Форум "Российская креативная неделя" завершил первый день работы пленарным заседанием

В ходе заседания министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал об интеграции креативных индустрий в систему среднего профессионального образования

ТАСС, 4 июля. Центральным событием первого дня форума стало пленарное заседание с участием представителей культуры, креативного бизнеса, образования и федеральной власти. Тема дискуссии "Обеспечение креативного суверенитета. Целеполагание для креативной экономики России 2033+"

В пленарном заседании приняли участие:

Сергей Новиков, начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.

Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике.

Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации

Светлана Баланова, Генеральный директор "Национальной Медиа Группы" (НМГ)

Наталья Третьяк, Генеральный директор издательства "Просвещение"

Модераторами дискуссии выступили Марина Абрамова, президент АНО "Креативная экономика", и Константин Богомолов, художественный руководитель театра Московского драматического театра на Малой Бронной.

"Когда мы говорим о креативном суверенитете, мы понимаем: если мы не будем делать и поддерживать свои медиа, кино- и мультипликационные фильмы, контент для соцсетей, книжные издательства, индустрию моды, программное обеспечение, то всё это сделают за нас, но по своим правилам и с возможностью отключения в любой момент. Санкционное давление и очищение нашего внутреннего рынка - это огромные возможности, поэтому государство создает условия для развития креативных индустрий, а задача самого креативного бизнеса эти ниши занять и создать новые. Эффективность креативной индустрии - это способность быть экономически успешными. Но не только экономические показатели, но и социальный эффект - это то, что сегодня действительно важно", - заявил начальник управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

В ходе заседания министр просвещения России рассказал об интеграции креативных индустрий в систему среднего профессионального образования. "В прошлом году был принят закон, по которому колледжи могут открывать собственные предприятия. По поручению Президента России мы реализуем большой проект "Профессионалитет", благодаря которому перезагружаем систему среднего профессионального образования. Планируем, что в рамках проекта создадим ярмарку креативных идей, которые потом можно было бы внедрить в производство. Студенты представят свои наработки, а мы их поддержим. Нам интересно посмотреть на такие идеи и взять их в работу. Планируем в следующем году такую ярмарку реализовать", - сказал Кравцов.

В ходе дискуссии выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике: "Для меня креативная индустрия и предпринимательство - это темы экономики. Но важно не уйти в смену поставщиков: ушел Голливуд - пришел Боливуд и так далее. Я бы хотел, чтобы появлялся отечественный продукт, и моя задача как законодателя снять все барьеры. Когда примем рамочный законопроект (о поддержке креативных индустрий) - сможем целевым образом выбирать форматы поддержки. Документ будет регулировать примерно 80% отрасли. До конца недели постараемся внести его в Думу, рассмотрят законопроект, скорее всего, уже в осеннюю сессию".

Баланова анонсировала в ходе сессии создание творческой платформы "Созидатели" и поделилась цифрами холдинга: "За 15 лет мы произвели больше 100 тыс. часов контента для каналов холдинга. Это без цифрового пространства и печати. Приведу некоторые цифры: в 2022 году на 6 процентных пунктов выросло позитивное отношение к российскому кино среди респондентов. Уход западного контента дает массу новых возможностей. 88% всех наших зрителей говорят о хорошем качестве российского кино, это на самом деле уже очень высокие цифры. Мы запускаем творческую платформу "Создатели". Она объединит поиск талантов и проектов как в профессиональной среде, так и в непрофессиональной. Объявляем кейс-чемпионат среди студентов немедийных специальностей, чтобы попробовать вместе с нами переосмыслить медиаиндустрию России".

Кинорежиссер, продюсер и сценарист Андрей Кончаловский заявил в ходе пленарного заседания, что одна из главных задач креативного класса - создание образа будущего: "Я надеюсь, что форум "Российская креативная неделя" позволит отбросить стыдливость в формулировках. Я согласен с тем, что одна из главных задач креативного класса - создавать в обществе образ будущего. Необходимо нам проанализировать и дать возможность народу понять, что мы строим, какое будет будущее. Нам нужна идеология".

"Мы видим, как сильно поменялось отношение к креативным индустриям за последние годы. Из отдельных творцов к целым индустриям, направлениям. Это произошло буквально за несколько лет у нас на глазах. Мы обратили внимание органов власти как федеральных, так и региональных на креативные индустрии и нашли понимание и почувствовали колоссальную поддержку. Приведу несколько примеров: в 2021 году в стране не существовало ни одного колледжа креативных индустрий, в 2022 их стало 9, более 30-ти школ креативных индустрий открыто в прошлом году, тогда как в 2021 их было лишь 3. Многие из важных для креативного сообщества страны инициатив рождаются именно на нашем форуме. И я уверена, что в этом году "Российская креативная неделя" даст импульс для новых проектов", - заявила директор форума "Российская креативная неделя", президент АНО "Креативная экономика Марина Абрамова.

По данным организаторов, в сессиях, дискуссиях и пленарных заседаниях деловой программы форума "Российская креативная неделя" принимают участие более 1 тыс. спикеров, а в качестве участников на сайте зарегистрировались более 6 тыс. человек.

Регистрация на событие открыта вплоть до окончания форума.

Онлайн-трансляции мероприятий будут доступны на сайте и в группе "Российской креативной недели" во "ВКонтакте".

ТАСС - генеральный информационный партнер.

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