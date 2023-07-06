МТС стал лидером по предоставлению услуг Telecom API и "8-800" по версии Telecom Daily

Вторую строчку занимает Ростелеком с долей в 30%, на третьем месте - "МегаФон" и "Билайн" с долями по 15%, на четвертой позиции - Tele2 c 6%

ТАСС, 6 июля. Цифровая экосистема ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) сообщила, что впервые стала лидером среди мобильных операторов по числу клиентов с долей 34% в структуре рынка коммуникационных сервисов согласно исследованию Telecom Daily. По видам услуг МТС занял первую позицию с долей в 53% по Telecom API и 32% - по услуге "8-800".

МТС стала лидером среди мобильных операторов по числу клиентов с долей 34% в структуре рынка коммуникационных сервисов согласно исследованию Telecom Daily. Вторую строчку занимает Ростелеком с долей в 30%, на третьем месте - "МегаФон" и "Билайн" с долями по 15%, на четвертой позиции - Tele2 c 6%.

Рейтинг операторов в структуре рынка коммуникационных сервисов по клиентам Telecom API:

МТС - 53%

Ростелеком - 18%

МегаФон - 14%

билайн - 11%

Tele2 - 4%

Рейтинг операторов в структуре рынка коммуникационных сервисов по клиентам услуги "8-800":

МТС - 32%

Ростелеком - 30%

МегаФон - 18%

билайн - 13%

Tele2 - 7%

"Благодаря приобретению компании МТТ МТС сегодня владеет крупнейшей платформой для Telecom API, пройдя путь от хостинговой АТС до омниканальной коммуникационной платформы и голосовых роботов. Данные исследования подтверждают, что мы двигаемся в верном направлении, чтобы стать лучшим поставщиком цифровых коммуникационных решений на рынке B2B", - прокомментировал вице-президент по корпоративному и новому бизнесу МТС Олег Алдошин.

Наиболее популярным сервисом среди респондентов стал Федеральный номер 8-800, его используют 57% респондентов. Наибольший интерес отмечается к внедрению Виртуальных АТС, услугу планируют интегрировать в свои компании также 57% опрошенных руководителей. Под "Телеком API" в рамках этого исследования понимается открытое API для предоставления коммуникационных услуг - таких, как ВАТС, IVR, Callback, CallTracking, голосовые боты и чат-боты, омниканальные сервисы.

Основными поставщиками коммуникационных сервисов стали телекоммуникационные компании (операторы связи), реже - IT-компании и Интернет-компании, разработавшие собственное решение.

В опросе приняли участие представители различных отраслей бизнеса: торговля и ритейл - 27%, IT и телекоммуникации - 11%, строительство и недвижимость - 11%, транспорт и логистика - 11%, производство - 8%, финансы и страхование - 6% и т.д.