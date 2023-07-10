АМИ подготовила для "Яндекс Музыки" рекомендации по отбору и маркировке контента

Контент будут проверять по гибридной системе: сначала с использованием нейросетей, а затем вручную

ТАСС, 10 июля. На "Яндекс Музыке" внедрят механизм своевременного выявления, маркировки или удаления спорного контента. Рекомендации по отбору и маркировке контента для "Яндекса" подготовила Ассоциация музыкальной индустрии (АМИ), представляющая ключевые российские лейблы. "Яндекс" в свою очередь алгоритмизировал правила, предложенные отраслью, и создал на их основе цифровое решение.

Генеральный директор АМИ Валерий Дробыш подчеркнул, что собственная контентная политика есть у многих стриминговых платформ: "При создании таких рекомендаций важно соблюдать баланс между интересами и комфортом слушателей и возможностью самовыражения артистов. Мы рады, что "Яндекс" поддержал эту инициативу и внедряет эти рекомендации в работу сервиса, и надеемся, что вместе нам удалось найти решение, которое позволяет определить границы этичного и неэтичного контента. Учитывая постоянные изменения в индустрии, мы открыты для сотрудничества и новых участников, чтобы эти правила и рекомендации оставались актуальными"

Контент будут проверять по гибридной системе: сначала с использованием нейросетей, а затем вручную. Это позволит избежать потенциально скандальных ситуаций, когда "взрослые" материалы не маркированы должным образом или на площадке выложены композиции, нарушающие российский закон. Благодаря этой системе, можно будет оперативно выявлять материалы, затрагивающие чувствительные темы, предупреждать слушателей о "триггерах", ставить возрастную маркировку или вовсе удалять контент с площадки.

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что такая инициатива со стороны рынка в случае успеха может заменить новое жесткое регулирование платформ, которое часто обсуждается в последнее время: "Эта новость безусловно позитивный сигнал, дающий понять, что музыкальная индустрия и стриминг-сервисы способны в инициативном порядке решать проблемы. Если решение "Яндекса" и АМИ окажется эффективным, то законодателям и Роскомнадзору не придется идти на жесткие меры по обязательному контролю и введению крупных штрафных санкций".

В "Яндекс Музыке" подчеркнули, что главная задача состояла в том, чтобы примирить свободу творчества музыкантов и комфорт слушателей. На это обратила внимание руководитель сервиса Александра Сагалович: "Комфорт и безопасность наших пользователей для нас столь же важны, как и свобода творчества, поэтому мы решили первыми использовать рекомендации АМИ. Они помогут нам найти баланс и добиться того, чтобы наши слушатели чувствовали себя комфортно".

Правообладатели, которые столкнутся с удалением контента, смогут либо скорректировать его так, чтобы он удовлетворял правилам платформы, либо же решение можно будет оспорить по специальной процедуре.

Третий участник конструкции - независимый экспертный совет при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ. Он будет помогать сервисам внедрять правила АМИ в свою практику и консультировать из по сложным случаям. "Любая попытка оценить творчество неизбежно сталкивается с субъективными факторами - личным мнением, восприятием и контекстом произведения. Наш экспертный совет разработает критерии оценки творческого контента, с помощью которых можно отличить, например, реальную агрессию от творческого приема, образа или просто особенностей жанра", - отметил заведующий Научно-учебной лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.