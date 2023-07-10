ГК "Галс-Девелопмент" предложил внутреннюю отделку коттеджей в "Маслово Forest Club"

Стоимость типовой отделки составляет от 100 тыс. рублей за кв. м

ТАСС, 10 июля. УК "Корвет", управляющая компания ГК "Галс-Девелопмент", предлагает услуги по внутренней отделке коттеджей "под ключ" в премиальном поселке "Маслово Forest Club".

Работы включают возведение внутренних перегородок, установку межкомнатных дверей, укладку напольного покрытия, финишную отделку стен, потолка и лестницы, установку встроенных светильников и сантехники премиальных немецких и итальянских брендов. Обеденная зона оборудуется кухонным гарнитуром премиум-класса со встроенной бытовой техникой, а зона гостиной - по желанию владельца - дровяным камином. Также производятся монтаж систем кондиционирования и приточной вентиляции, укладка "теплого пола" в прихожей и ванных комнатах, расстановка электрооборудования, включая установку розеток и выключателей.

Стоимость типовой отделки составляет от 100 тыс. рублей за кв. м. Срок выполнения - от 6 месяцев. Владелец дома также может заказать отделку по собственному дизайн-проекту.

Кроме этого, УК "Корвет" по желанию собственника выполняет работы по пристройке к дому веранды, крытого гаража или навеса для гаража, а также осуществляет ландшафтный дизайн придомового участка: водоотведение и дренаж земли, мощение дорожек, озеленение территории, расстановку малых архитектурных форм и ландшафтное освещение.

"Мы находимся в постоянном диалоге со своими клиентами, поэтому расширяем линейку продуктов ГК "Галс-Девелопмент" согласно их запросам. Заказывая отделку "под ключ" от застройщика, у собственников резиденций будет возможность сэкономить и время, и финансовые ресурсы на ремонте. Уверен, что предложение по отделке от УК "Корвет" идеально дополняет премиальные коттеджи "Маслово Forest Club", - отметил Василий Бушкарев, директор департамента эксплуатации ГК "Галс-Девелопмент", генеральный директор УК "Корвет".

Посмотреть пример типовой отделки можно будет в первом готовом коттедже "Маслово Forest Club". Это резиденция типа Berry площадью 257,8 кв. м. В настоящий момент в доме полностью выполнены монолитные и фасадные работы, сделана разводка систем отопления и электросистем, завершен монтаж котельного оборудования. В коттедже начались отделочные работы. Завершение отделки запланировано на январь 2024 года.

Коттеджный поселок премиум-класса "Маслово Forest Club" расположен в 28 км от МКАД по Ильинскому шоссе вблизи Николиной Горы. Поселок объединяет 119 двухэтажных домов свободной планировки площадью от 198 до 268 кв. м с участками от 10 до 20 соток.

"Маслово Forest Club" - лауреат нескольких профессиональных премий, среди которых "Поселок года 2023" ("Лучший поселок класса Элит"), и PROESTATE & TOBY AWARDS 2022 ("Лучший загородный поселок премиум-класса. Успешный старт").

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