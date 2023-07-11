Свыше 10 тыс. человек за месяц прошли квест "Красноармейская книжка" Музея Победы

На интерактивных площадках все желающие могут собрать вещмешок, установить армейскую палатку, разобрать и собрать автомат, пройти полосу препятствий и многое другое

ТАСС, 11 июля. Исторический квест "Красноармейская книжка" Музея Победы за первый месяц прошли более 10 тыс. человек. Интерактивная игра проходит каждые выходные по территории мемориального комплекса на Поклонной горе в рамках программы "Парк Победы. Главный патриотический". Этот проект Музей Победы запустил при поддержке Правительства Москвы.

"Квест объединил тематические локации парка - "Курс молодого бойца", "Площадь мастеров", "Аллея спорта", площадки ведомств и многие другие. Получив стилизованную "Красноармейскую книжку", гости парка отправляются в увлекательное историческое путешествие, во время которого участники погружаются в атмосферу середины ХХ века", - рассказали в Музее Победы.

На интерактивных площадках все желающие могут собрать вещмешок, установить армейскую палатку, разобрать и собрать автомат, пройти полосу препятствий, продемонстрировать знание семафорной азбуки и многое другое. В локациях посетителей встречают реконструкторы, которые рассказывают о событиях и героях прошлого и помогают выполнить задания квеста.

"Самых активных участников квеста Музей Победы наградил билетами в музей, сертификатами на экскурсии, памятными подарками - пилотками и монетами, а также угостил солдатской кашей. В течение месяца москвичам и гостям столицы было вручено более 17 тыс. призов", - отметили в Музее Победы.

Всего же в рамках программы "Парк Победы. Главный патриотический" работают более 30 интерактивных локаций.

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