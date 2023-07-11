МТС Банк запустил единый сервис пополнения счетов мобильных операторов стран СНГ

Переводы доступны на счет мобильных операторов шести стран СНГ: Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

ТАСС, 11 июля. МТС Банк запустил единый сервис, позволяющий пополнять счета мобильных операторов стран СНГ. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ПАО "МТС-Банк" объявляет о реализации единого сервиса пополнения счетов мобильных операторов стран СНГ. Банк разработал единое технологическое решение, которое позволяет любому абоненту российского оператора связи в несколько кликов совершить платеж из мобильного приложения МТС Банка в адрес необходимого оператора СНГ, для этого не обязательно быть клиентом МТС Банка. Переводы доступны на счет мобильных операторов шести стран СНГ: Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Как отмечает руководитель команды развития партнерской сети и интеграционных подключений МТС Банка Михаил Шаракин, которого цитирует пресс-служба, стремительный рост объемов переводов и платежей между Россией и странами СНГ побуждает банк к созданию новых цифровых решений.

"Мы идем по пути унификации наших предложений и объединения их в комплексные экосистемные решения. Мы живем в век больших скоростей и привыкли свои повседневные финансовые вопросы решать максимально быстро. Единый сервис пополнения счетов мобильных операторов стран СНГ будет интересен не только трудовым мигрантам и туристам, но и значительно увеличившемуся потоку бизнес-путешественников в СНГ. Мы наблюдаем бум деловой активности россиян в этих странах", - говорит Шаракин.

Ранее банк запустил мгновенные переводы на карты HUMO и Uzcard (Узбекистан), "Корти милли" (Таджикистан), "Элкарт" (Киргизия), все карты Армении, карты Казахстана и Азербайджана. Запущены сервисы переводов по номеру телефона в 30 банков Узбекистана, четыре банка Киргизии, 13 банков и финансовых организаций Таджикистана, два банка и одну финансовую организацию Армении, подобные переводы стали возможны в Китай и Турцию. Также МТС Банк развивает сервис переводов за рубеж с получением средств в наличной форме через международные системы денежных переводов, говорится в сообщении.