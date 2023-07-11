"Россети Тюмень" направят более 800 млн рублей на обновление парка спецтехники

До конца 2023 года в компанию поступят 150 единиц техники - снегоболотоходы, малогабаритные вездеходы, мульчеры и погрузчики

ТАСС, 11 июля. "Россети Тюмень" направят более 800 млн рублей на приобретение автомобилей и спецтехники в 2023 году. Новый отечественный транспорт будет задействован в решении производственных задач, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона с населением около 3,8 млн человек. Об этом сообщает департамент по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"До конца года в "Россети Тюмень" поступят 150 единиц техники. Среди них - 9 ТРЭКОЛов, 43 УАЗа и 59 моделей ГАЗ различных модификаций: фургоны, бригадные автомобили и бурильно-крановые установки. В списке приобретений энергетиков - снегоболотоходы, малогабаритные вездеходы, мульчеры и погрузчики", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что вездеходы, снегоболотоходы и погрузчики задействуют для обслуживания электросетевого комплекса Югры. Гусеничный двухзвенный вездеход "Витязь", предназначенный для транспортировки персонала и оборудования при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия, пополнит арсенал энергетиков на Ямале. А в Тюменскую область закупят автогидроподъемник с изолированной установкой, мульчер и три многофункциональных автомобиля, в которых сочетаются возможности автогидроподъемника, крана-мунипулятора и бура. Машины такого типа используются как для установки опор, так и для выполнения строительно-монтажных и сервисных работ на высоте.

Всего в эксплуатации компании "Россети Тюмень" находятся 1282 единицы спецтехники. Пополнение автопарка современным и надежным транспортом является существенным фактором оперативного и своевременного выполнения производственных задач в условиях сурового северного климата Западной Сибири, отметили в департаменте.