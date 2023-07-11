ПСБ и НПО "Электромашина" реализуют программу улучшения жилусловий сотрудникам предприятия

В рамках проекта планируется возведение около 18 тыс. кв. м жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 млрд рублей

ТАСС, 11 июля. ПСБ на XIII Международной промышленной выставке "Иннопром-2023" (16+) заключил соглашение с научно-производственным объединением "Электромашина" - ведущим предприятием военно-промышленного комплекса России в области проектирования и изготовления электрооборудования для военной, медицинской и железнодорожной техники. Об этом сообщает пресс-служба ПСБ.

Документ подписали первый зампред ПСБ Олег Минаев и временный гендиректор акционерного общества "Научно-производственное объединение "Электромашина" Игорь Афанасьев.

"В рамках соглашения ПСБ примет участие в реализации проектов, направленных на обеспечение работников предприятия доступным и комфортным жильем, в том числе с использованием специализированных ипотечных продуктов и индивидуальных условий зарплатного проекта. Также стороны планируют разработку программ для внедрения современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия", - сказано в сообщении.

"Для ПСБ важное значение имеет комплексная поддержка оборонно-промышленного комплекса, в том числе в реализации мер, направленных на привлечение высококвалифицированных кадров в отрасль. Чтобы способствовать дополнительному росту мотивации работников предприятий, в прошлом году мы разработали и запустили программу по строительству жилья на льготных условиях. В рамках проекта с НПО "Электромашина" планируем возведение порядка 18 тыс. кв. м жилья с привлечением проектного финансирования на сумму более 1 млрд рублей", - рассказал Минаев.

"Для АО "НПО "Электромашина" выполнение ГОЗ всегда было и будет наивысшим приоритетом деятельности. При реализации данной задачи ключевым условием является персонал - люди, которые своим добросовестным трудом обеспечивают выполнение ГОЗ на благо Родины. В этой связи мотивация персонала является одной из основных задач предприятия. Именно поэтому программа строительства льготного жилья ПСБ для сотрудников предприятия является крайне востребованной и своевременной мерой", - отметил Афанасьев.