"ВСМПО-Ависма" представила на Иннопроме проект профориентации школьников и студентов

Траекторию профессионального роста прошли с 2021 года уже свыше 500 участников, они формируют надежный и мотивированный кадровый резерв металлургического гиганта

ТАСС, 11 июля. Корпорация "ВСМПО-Ависма" представила на сессии "Кадры решают" в рамках деловой программы Международной промышленной выставки "Иннопром-2023" (16+) собственный проект профориентации школьников и студентов.

Как рассказала ТАСС начальник отдела по работе с учебными заведениями корпорации "ВСМПО-Ависма" Елена Польникова, в 2021 году предприятие создало профессионально-индустриальный кластер (ПИК)"Перспектива", который направлен на обучение школьников первой профессии и последующее трудоустройство на корпорацию." Это корпоративный профориентационный проект, который позволяет школьникам определиться с выбором будущей профессии, повысить лояльность в сторону корпорации в рамках развития бренда, безусловно сделать свой выбор в сторону получения среднего специального образования. На сегодняшний день у нас прошли эту программу более 500 школьников, и на лето они устраиваются к нам на практику", - рассказала она.

В 2022 году, добавила собеседница, был построен ПИК "Перспектива" - образовательное пространство для школьников и студентов, на базе которого реализуется обучение школьников первой профессии. "Сегодня этот ПИК "Перспектива" является настоящим кластером, который включает в себя чемпионаты профессионального мастерства, корпоративно-образовательные проекты - олимпиады, конференции, экскурсии и ряд других профориентационных направлений. Также сегодня мы работаем над созданием Центра инноваций, когда педагоги, школьники и студенты смогут проходить практикоориентированные стажировки, лабораторные испытания на территории предприятия и работать над проектом", - отметила руководитель. Она добавила, что в прошлом году также был запущен проект "Инженерная суббота", где ключевые эксперты компании делятся с участниками различными темами с точки зрения их развития и повышения компетенций, исходя из направлений, которые они могут выбрать.

"Сегодня ПИК "Перспектива" - не просто профориентационный проект, это гораздо масштабней и значимей. Мы работаем не только над развитием образовательной инфраструктуры, но кластер позволяет формировать образовательную инфраструктуру города. Он направлен на те потребности и компетенции в выборе будущей профессии, которые необходимы именно металлургическому предприятию. А мы получаем надежный и мотивированный кадровый резерв", - рассказала Польникова.

О корпорации

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиационной промышленности.