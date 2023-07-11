В УрФО за первое полугодие ввели более 4 млн кв. м жилья

Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года

ТАСС, 11 июля. Полномочный представитель президента Владимир Якушев при участии замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина провел совещание с представителями органов власти регионов УрФО, посвященное вопросам жилищного строительства. Об этом сообщают в аппарате уральского полпреда.

Основными темами стали реализация планов по вводу жилья в эксплуатацию в регионах Уральского федерального округа в 2023 году, наращивание градостроительного потенциала, в том числе за счет комплексного развития территорий и решения проблем обманутых дольщиков. "По предварительным данным регионов УрФО за первое полугодие в округе введено в эксплуатацию более 4 млн кв. м жилья. Это почти половина от плана на год. Динамика хорошая, главное не растерять темп", - отметил Якушев.

"Он также напомнил, что глава государства поставил задачу сохранить в этом году прошлогодний уровень ввода (для Уральского федерального округа это 8,5 млн кв. м жилья) и обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие строительного сектора за счет опережающего финансирования инфраструктуры и поддержки спроса на жилье. В первую очередь, это направлено на повышение качества жизни людей", - сказано в сообщении.

"В текущем году перед нами стоит амбициозная задача - обеспечить ввод многоквартирного жилья в значении 50 млн кв. м, ощутимая часть которых приходится на субъекты Уральского федерального округа. Мы должны сделать все, что от нас с Вами зависит, для выполнения этой задачи", - подчеркнул Стасишин.

По предварительным данным регионов УрФО, за первое полугодие введено в эксплуатацию 4,1 млн кв. м жилья - на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В округе действует 1 676 разрешений на строительство почти 14 млн кв.м жилья. Из них с января по конец июня начато строительство 2,2 млн кв. м многоквартирного жилья - на 9% больше, чем за шесть месяцев 2022 года. По 150 проектам комплексного развития территорий (КРТ) на земельных участках площадью 1,7 тыс. га планируется построить жилые дома почти на 10 млн кв. м жилья, а также около 1 млн кв. м нежилых площадей.

В Едином реестре проблемных объектов на начало июля зафиксировано 37 долгостроев в УрФО (на 1 января 2022 года их было 136), сказано в сообщении.