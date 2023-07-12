МБМ усилил профильные консультации сайта для роста продаж

Получить представление об ошибках, проверить работу основных скриптов и наличие уязвимостей в коде сайта помогут эксперты темы "Технический анализ сайта"

ТАСС, 12 июля. В 2023 году бесплатные профильные консультации, которые оказывают предпринимателям специалисты МБМ, пополнились еще четырьмя темами. Три из них направлены на улучшение работы сайта и привлечение большего числа клиентов.

Профильные консультации по оптимизации сайта доступны пользователям mbm.mos.ru с сентября прошлого года. Их высокая востребованность способствовала тому, что ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) расширило перечень тематик данного направления. Теперь в разделе "Оптимизация сайта" можно отправить заявку на профильные консультации по "SEO аудиту сайта", "Техническому анализу сайта", "Поведенческому (юзабилити) анализу сайта".

"Сайт как площадка для продвижения на сегодняшний день является своеобразным ключом к новым клиентам. Новые направления бесплатных профильных консультаций, предоставляемых МБМ, помогут предпринимателям улучшить сайт в рамках поисковой оптимизации, повысить репутацию сайта в сети и тем самым привлечь больше потенциальных клиентов", - отметил руководитель ГБУ "Малый бизнес Москвы" Станислав Иванов.

По теме "SEO аудит сайта" предприниматель сможет получить комплексное представление о SEO-продвижении и ошибках, негативно влияющих на его продвижение в поисковых системах. По итогам консультации он составит конкретный план работ, которые следует выполнить, чтобы позиции в поисковой выдаче выросли.

Получить представление об ошибках с технической точки зрения, проверить работу основных скриптов и наличие уязвимостей в коде сайта помогут эксперты темы "Технический анализ сайта". Также на консультации предприниматели получат конкретный алгоритм действий по улучшению работоспособности сайта.

Подробному разбору визуальных и юзабилити особенностей сайта предпринимателя посвящена тема "Поведенческий (юзабилити) анализ сайта". Здесь же можно получить консультацию о том, какие изменения можно внести на сайт для роста продаж и конверсий.

Кроме того, новая тема консультаций появилась и в разделе "Социальные сети". Она посвящена контент-маркетингу.

На сегодняшний день пользователям mbm.mos.ru доступно порядка 20 профильных консультаций. За период действия данной услуги самыми востребованными тематиками у предпринимателей стали: "Настройка рекламной кампании в социальной сети "ВКонтакте", "Продвижение бизнеса через рассылки" и "Подготовка маркетинговой (продающей) стратегии". Это соответственно составляет 25%, 15% и 13% от общего количества заявок.

Чтобы получить помощь специалистов, перейдите по ссылке и следуйте инструкции на сайте. Каждому предпринимателю доступны две бесплатные четырехчасовые онлайн-консультации по разным темам с экспертами МБМ. Услуга бесплатных профильных консультаций реализуется согласно целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: "Стартап-школа МБМ", "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", "Бизнес-песочница", "Бизнес Апгрейд", акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно по телефону: +7 (495) 225-14-14.