На "Первый региональный фестиваль рекламы" открыли прием заявок

Конкурсные работы принимаются в трех категориях - DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS

ТАСС, 12 июля. В Екатеринбурге 14 сентября в рамках Национального рекламного форума Регионы состоится награждение победителей "Первого регионального фестиваля рекламы". Прием работ на конкурс открыт еще месяц - до 10 августа. К участию приглашаются рекламные агентства, бренды, СМИ и фрилансеры, работающие в регионах или создающие рекламные кампании для локального бизнеса.

Конкурсные работы принимаются в трех категориях - DIGITAL, CREATIVE, ACTIVATIONS. Жюри будут оценивать работы более чем в сорока номинациях - от SMM и нативной рекламы до социальных и диджитал-кампаний, мобильных приложений, брендинга и наружной рекламы.

Фестиваль был задуман и реализован по инициативе Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Его основная задача - найти новых героев креативной индустрии в разных регионах России.

"Региональный рекламный рынок сейчас стремительно развивается, что обусловлено как наличием сильных локальных брендов, так и высокой экспертизой агентств. Это подтверждается данными - согласно оценке АКАР по итогам 2022 года объем регионального рекламного рынка сократился всего на 3%, что коррелирует с динамикой индустрии в целом. С уходом западных брендов российские региональные компании получили возможность занимать лидирующие позиции в своих сегментах. А для нас, как для ассоциации крайне важно транслировать лучшие практики и современные инструменты. В рамках специализированного фестиваля мы стремимся сделать видимыми достижения локальных компаний на федеральном уровне, что позволит сформировать единое креативное пространство на российском рекламном рынке", - отметил первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

В этом году событие состоится уже во второй раз. В 2021 году на конкурс было подано около 200 заявок из разных регионов страны. Сегодня география участников не менее обширна - уже сейчас среди номинантов агентства из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Нижнего Новгорода и Владивостока.

"Уровень креатива и качества рекламных кампаний в регионах часто не уступает работам крупных федеральных агентств. Но, тем не менее, многие локальные участники рынка не принимают участия в крупных отраслевых фестивалях и конкурсах. Это происходит в силу отсутствия опыта, неуверенности в собственных силах и высокой стоимости. Мы в АКАР придумали и реализовали "1Й" как раз для того, чтобы даже небольшие агентства получили возможность стартовать в фестивальной гонке и заявить свои успешные кейсы на всю страну. Это простой и доступный фестиваль: оформить и подать заявку легко, а стоимость участия - значительно ниже, чем в федеральных конкурсах", - рассказал директор АКАР Урал Василий Рубан.

ТАСС - генеральное информационное агентство.

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