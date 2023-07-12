На "Тавриде" рассказали, как в детском театре воспитывается гармоничная личность

Образовательный заезд "Ты тоже можешь стать легендой" прошел в арт-кластере с 1 по 7 июля

ТАСС, 12 июля. Участники третьего образовательного заезда "Ты тоже можешь стать легендой" арт-кластера "Таврида" узнали, как организовать комфортное пространство, в котором дети смогут развиваться как личности. Уже к 2024 году в каждой российской школе должен появиться собственный театр - такое решение ранее приняли в Минпросвещения России. При этом методическую поддержку театральным студиям в школах должны оказать Театральный институт имени Б. Щукина и Российское движение школьников (проект "Школьная классика"). Однако педагоги и методисты также обмениваются опытом между собой.

Детский театр вовсе не обязательно должен воспитывать актеров и режиссеров, он может быть инструментом, пространством для воспитания гармонично развитой личности, способной глубоко и вдохновенно творить. Именно так определил главную задачу Театра Юношеского Творчества при Дворце пионеров в Ленинграде его основатель и первый художественный руководитель Матвей Григорьевич Дубровин. Театральный педагог, режиссер еще 1956 году создал такое уникальное пространство, и сегодня оно развивается уже в современных российских реалиях, а коллектив ТЮТа делится своими принципами и наработками с коллегами.

Во время третьего образовательного заезда "Ты тоже можешь стать легендой" арт-кластера "Таврида" слушателями стали участники арт-школы совместно с проектом "Школьная классика". Среди них, в частности, организаторы школьных театров, а также студенты педагогических факультетов, которые хотят в будущем заниматься созданием и развитием детских театральных студий. О секретах воспитания театром и развития многогранной личности им рассказала режиссер, педагог ТЮТа, лауреат различных творческих фестивалей Татьяна Благовещенская.

"ТЮТ не является школьным театром, но это семидесятилетний опыт уникального детского творческого пространства, где театр является не целью, а средством воспитания. Это настоящий кладезь театральной педагогики, из которого можно черпать идеи и вдохновение для своего школьного театра. Это актуальная и современная концепция детского театрального пространства", - отметила она.

Театр Юношеского Творчества в своей работе опирается на несколько простых принципов. Прежде всего, в центре всего находится ребенок, личность. Из этого следует, что вся система выстраивается так, чтобы опираться на потребности ребенка или подростка. В ТЮТе уверены: именно сущностные, творческие потребности и их реализация в раннем возрасте определяют дальнейшую судьбу человека. Выпускники Театра - живое тому доказательство.

Сегодня среди них люди самых разных профессий, в том числе и технических, далеких от театрального мира. Однако они все с благодарностью вспоминают о годах, проведенных в ТЮТе, и говорят, что в Театре учат главному - творческому подходу к своему делу и к себе самому. Такой подход помогает и тем, кто все же решает связать свою жизнь с театральной сценой. Например, именно здесь, в Театре Юношеского Творчества, захотел стать режиссером Народный артист России, художественный руководитель - директор Малого драматического театра - Театра Европы Лев Додин. А актер театра Ермоловой Андрей Мартынов отмечает, что в ТЮТе его научили ответственному подходу ко всему - в частности, тому, чтобы после спектакля аккуратно убрать за собой одежду и оставить сцену в порядке.

Это связано с особенностями устройства Театра. Прежде всего, Матвей Григорьевич Дубровин выстроил систему так, что обычная иерархическая пирамида, по сути, был преобразована в круг, в котором все равны. Ребята сами делают все - не только играют в постановках, но и отвечают за костюмы, грим, декорации, свет, звук и так далее. В ТЮТе пять педагогов-режиссеров, у каждого из которых по три-четыре группы, при этом абсолютно все ребята одновременно занимаются в одном из 10 цехов Театра. А значит, они сами ответственны за все происходящее - сами шьют костюмы, делают декорации, выставляют свет, помогают режиссеру и так далее.

В ТЮТе практикуют самоуправление, поэтому некоторые вопросы решают на совете коллектива, который входят представители каждого цеха и каждой театральной группы. Такого "депутата" дети выбирают сами. Это позволяет развить у воспитанников Театра организаторские навыки.

По словам Татьяны Благовещенской, дети, подростки удивительны, и если найти к каждому из них подход, "подобрать ключ", случаются просто невероятные вещи. Они растут и развиваются на глазах, высказывают собственные идеи, и их нужно поддержать в этом, просто быть рядом. По ее мнению, это подразумевает в том числе право сделать ошибку.

Схожую мысль уже на закрытии заезда "Ты тоже можешь стать легендой" высказал и первый первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что педагоги и наставники продолжают вести за собой молодое поколение, помогают им разобраться в жизненных ценностях и ориентирах. Со сцены "Тавриды" Сергей Кириенко обратился к российским педагогам с напутствием: "Мечта передается только от человека к человеку, никак по-другому. Для того, чтобы передать мечту, нужно самому мечтать, чтобы передать веру, нужно самому верить. Я хочу и попросить, и пожелать, чтобы эта смелость творчества и мечты, которая горит в ваших сердцах, передавалась вашим ученикам и подопечным. Ведь для того, чтобы зажечь другие сердца, нужно, чтобы горело свое собственное. Я верю, что ваши сердца горят".

Образовательный заезд "Ты тоже можешь стать легендой" прошел в арт-кластере "Таврида" с 1 по 7 июля. В рамках заезда работали четыре тематические арт-школы - Арт-школа Года педагога и наставника, Арт-школа детской творческой педагогики, Арт-школа, проводимая совместно с проектом "Школьная классика", и Арт-школа детского и молодёжного театра. Их участники прокачивали теоретические и практические навыки в новаторской педагогике, искали новый подход к образованию и ученикам, а также разрабатывали интерактивные концепции для детского творчества. Кроме того, для всех арт-школ на "Тавриде" показали серию спектаклей, после чего участники вместе с экспертами обсуждали постановки, разбирали ключевые приемы сценария, сценографию и режиссуру.

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