Инженеры МЗИК стали лауреатами премии имени Черепановых

Награды калининцам на Иннопроме вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

ТАСС, 12 июля. Сотрудники ПАО "МЗИК" (входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") стали лауреатами премии имени Черепановых. Как сообщили в среду в пресс-службе предприятия, награды коллективу инженеров вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на международной промышленной выставке Иннопром.

"Лауреатами стали начальники конструкторских бюро Дмитрий Попов и Александр Сибилев, ведущий инженер-конструктор Константин Шкилев, которые принимают непосредственное участие в разработке, внедрении и сопровождении в серийном производстве новых образцов гражданской продукции, выпускаемой заводом имени М.И. Калинина. Под их руководством была сформирована полная линейка изделий складской грузоподъемной техники. Это электрический ричтрак РТ1700 грузоподъемностью 1,7 тыс. кг и высотой подъема до 11 м, электроштабелер ЭШ1600 грузоподъемностью 1,6 тыс. кг и высотой подъема до 5,4 м, транспортировщик палет грузоподъемностью 2 тыс. кг. Ричтрак уже запущен в серию и успешно продается", - рассказали на предприятии.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время участники инженерного коллектива трудятся над расширением имеющейся линейки подъемно-транспортной техники, которую выпускает ПАО "МЗИК". В частности, идет процесс изготовления опытного образца электроштабелера ЭШ1200, планируется к разработке электрический ричтрак РТ1400 грузоподъемностью 1,4 тыс. кг.

"В традиционно промышленном регионе, каким является Урал, и особенно в Екатеринбурге, роль инженеров исторически важна. Повышенную значимость наша работа получает в нынешних условиях, когда государством взят курс на технологическую и техническую независимость. Современный инженер - это профессионал высокого класса, специалист по внедрению инноваций, что особенно важно, когда отечественная промышленность нацелена на создание собственных разработок, увеличение объема высокотехнологичных производств, снижение доли импортных деталей и узлов", - отмечает руководитель группы инженеров Дмитрий Попов.

Премия названа в честь знаменитых уральских изобретателей первого российского паровоза - отца и сына Черепановых. Была учреждена в 1997 году для укрепления престижа инженерно-технического труда и стимулирования талантливых инженеров к инновационной деятельности.