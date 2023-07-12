В Екатеринбурге дан старт строительству второй очереди кампуса УрФУ

Проект реализуется по поручению президента России в рамках нацпроекта "Наука и университеты", генподрядчиком строительства является компания "Синара-Девелопмент"

ТАСС, 12 июля. В Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки Иннопром-2023 состоялась церемония старта строительства второй очереди кампуса Уральского федерального университета - центра цифровой трансформации. Об этом сообщили в пресс-центре Группы Синара.

Генподрядчиком строительства является компания "Синара-Девелопмент". Общая площадь возводимых объектов составит порядка 400 тыс. кв. м. Проект реализуется по поручению президента России в рамках национального проекта "Наука и университеты". В кампусе УрФУ уже построены общежития на 8,5 тыс. мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, спортивные площадки, зоны отдыха, улично-дорожная сеть, инженерные сооружения. На втором этапе реализации проекта будут возведены учебные корпусы Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ).

"Очень важно, что кампусы создаются не только в Москве и Санкт-Петербурге", - сказал на торжественной церемонии помощник президента России Андрей Фурсенко. "Безусловно, все, кто приезжает к нам из-за рубежа, ценит не только качественное образование, но и хочет жить в комфортных условиях", - добавил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. "Все обязательства, которые на себя взяло правительство Свердловской области по финансированию этого проекта, по участию в этом проекте нашего уральского бизнеса, выполнены в полном объеме. Я уверен в надежности компании-подрядчика", - отметил губернатор Евгений Куйвашев. "Я хочу особо поблагодарить за поддержку этого проекта Министерство науки и высшего образования, губернатора и правительство Свердловской области и, конечно, нашего давнего партнера - Группу Синара", - прокомментировал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"За счет объединения науки, образования и бизнеса выигрывают все - студенты получают старт карьеры, исследовательские проекты приобретают прикладной характер, предприятия могут прорабатывать перспективные направления. Безусловно, кампус УрФУ будет с успехом решать эти задачи. Проект действительно уникален: скорость строительства, качественные технологические решения, высокий уровень комфорта. Кампус - вклад в будущее Урала, его точка роста. Уверен, за счет него Екатеринбург станет студенческой столицей России", - сказал президент Группы Синара Михаил Ходоровский.