Мантуров, Якушев, Текслер и Стежка обсудили текущие задачи и перспективы РФЯЦ-ВНИИТФ

Вице-премьер РФ, уральский полпред, челябинский губернатор и глава аппарата коллегии ВПК РФ посетили ядерный центр в Снежинске

ТАСС, 13 июля. Вице-премьер - Глава Минпромторга России Денис Мантуров с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ - заместителем руководителя аппарата правительства РФ Богданом Стёжкой посетили Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ). Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

На предприятии Мантурову продемонстрировали первую очередь Комплекса импульсной томографии, предназначенного для получения трехмерных экспериментальных изображений быстропротекающих процессов. "Томограф может быть использован для статичных и в перспективе динамичных снимков промышленной продукции, в том числе турбин и двигателей", - сказано в пресс-релизе.

"Комплекс обеспечит возможность проводить эксперименты на высокотехнологичной научной установке - выйти на новый уровень понимания физики, разрабатывать новые физико-математические модели многих процессов, в том числе и в интересах национальной безопасности. Главная задача уникальной установки - изучить исследуемый объект в многоракурсном режиме с целью понимания полной картины протекающего процесса", - приводятся слова Мантурова.

Вице-премьеру также продемонстрировали вычислительные возможности РФЯЦ-ВНИИТФ и Центры обработки данных, созданные на предприятии. Часть встречи была посвящена теме выполнения работ в рамках гособоронзаказа, добавили в управлении.

"Визит очень содержательный. Вице-премьер и полпред очень внимательно посмотрели объекты в рамках программы. Мы обсудили как стратегические планы по выполнению главных задач, которые стоят перед ядерным центром в области науки, в практическом плане, в рамках гособоронзаказа и военной тематики. У ядерного центра большая наборка задач в части специальной военной операции. Все решения согласованы, - подчеркнул Текслер. - Обсудили и гражданскую тематику. Наработки, которые сегодня есть у ядерного центра будут внедряться и помогать нашей науке и образованию, промышленности".

Кадры

Губернатор добавил, что в рамках визита был рассмотрен кадровый вопрос. "Основной проект, который реализует область вместе с Росатомом - образовательный проект "Новый Снежинск". Он позволит привлекать сюда талантливых ребят, магистрантов, учащихся в разных университетах нашей страны. Основная задача, чтобы они оставались здесь, в Снежинске, и пополняли ряды молодых ученых, работающих в ядерном центре. Задача региона и Росатома создать соответствующую инфраструктуру. Это будет кампус, где молодежь сможет жить и учиться", - уточнил глава региона.

Городская среда

Текслер отметил, что развитие ядерного центра и всего города неразрывно связаны. Поэтому развитие городской среды - одна из важнейших задач, которая стоит перед регионом в настоящий момент. Так, в текущем году началось проектирование новой школы, работы по реконструкции улицы Мира, также будет обновлено оборудование ледового дворца. "Задача в том, чтобы Снежинск стал одним из лучших научных центров страны. Федеральное правительство нас в этом поддержит", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Опережающее развитие

В 2021 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил расширение границ территории опережающего развития "Снежинск". Это решение, отмечалось в кабмине, поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов. В частности, в ТОР запустят пять инвестиционных проектов - речь идет об открытии предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, керамической плитки, переработке отходов из полистирола и полипропилена, по нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров. В свою очередь это привлечет 2,9 млрд рублей частных инвестиций и создаст более 370 новых рабочих мест.

О предприятии

РФЯЦ-ВНИИТФ - один из двух ядерных центров России, внесший значительный вклад в реализацию советского "ядерного проекта". Основанный в 1955 году институт в настоящее время выполняет задачи государственного оборонного заказа, а также активно работает по гражданской тематике. Проводит фундаментальные и прикладные исследования по физике высоких плотностей энергии, газодинамике, турбулентности, термоядерным реакциям, физике плазмы. Разрабатывает оборудование общепромышленного и медицинского назначения, в том числе супер-ЭВМ, системы физической защиты, учета и контроля ядерных материалов, системы для малой энергетики. Имеет опыт математического моделирования различных физических процессов и проведения сложных расчетов.