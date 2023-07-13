КСП: Челябинская область лидирует в УрФО по площади укладки верхних слоев дорожной одежды

Работа ведется в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

ТАСС, 13 июля. Челябинская область стала лидером в Уральском федеральном округе по площади укладки верхних слоев дорожной одежды. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области со ссылкой на анализ Контрольно-счетной палаты региона.

"Общая площадь уложенных верхних слоев дорожной одежды в субъектах УрФО составила 34,186 млн кв. м (или 27% от плана), из них Челябинская область - 851 тыс. кв. м (37%)", - сказано в сообщении.

Развитие дорожной отрасли региона - зона постоянного внимания властей, добавили в управлении. "Наш региональный проект "Дорожный рывок" набрал обороты. Активно ремонтируем и региональные дороги, и дороги в муниципалитетах. Не так давно принял решение о выделении дополнительного финансирования 14 городам и районам. Тем, от кого поступает большое число обращений жителей и готова проектная документация. По графику "Дорожного рывка" идём с опережением, вижу, что можем сделать ещё больше. Поэтому добавим средства еще семи муниципалитетам на ремонт важных участков. В списке Агаповский, Варненский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Октябрьский и Увельский районы. А также Озерск, где назрел ремонт ряда городских дорог", - написал губернатор Алексей Текслер в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что результатом масштабной работы в части дорожного ремонта и строительства становится снижение аварийности на дорогах. Так, в прошлом году завершилось расширение до четырех полос трассы М5 "Урал" на всем пути от Челябинска до Екатеринбурга. "Это был один из самых загруженных и опасных участков. Теперь дорога между двумя региональными центрами стала в разы безопаснее", - отметил Текслер. Идет работа на участках в направлении на Уфу, на очереди расширение участка Миасс-Чебаркуль до четырех полос и реконструкция с расширением трассы в районе Аши и Сима.

Параллельно в области развивают региональные и муниципальные дороги. "Отремонтируем порядка 850 тыс. кв. м полотна в Челябинске, 400 тыс. - в Магнитогорске. Областные субсидии на дороги выделены всем муниципалитетам, и, сверх того, приняты дополнительные решения по ряду городов и районов. В целом мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в три раза", - подчеркнул Текслер

В управлении добавили, что по итогам 2022 года Челябинская область находится на 4-м месте среди субъектов РФ по качеству дорог (83,1% дорог соответствуют нормативам).

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в стране идет масштабная работа по строительству современных дорог, по развитию транспортной инфраструктуры во всех регионах. "Результаты первых месяцев текущего года показывают, что работа по ремонту дорог в рамках профильного нацпроекта ["Безопасные качественные дороги"] идет с превышением темпов прошлого, причем рекордного по объемам, года", -отметил глава государства. "В прошлом году было отремонтировано порядка 6,2 тыс. км федеральных трасс и более 20 тыс. км региональных автодорог, построено и реконструировано 400 км федеральных трасс и 1,2 тыс. км регионального значения. Рассчитываю, что такую же высокую динамику работ мы сохраним и в будущем, база для этого создана хорошая", - сказал президент.