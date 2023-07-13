ФК "Новосибирск" планирует пробиться в первую лигу по итогам сезона

16 июля клуб проведет первый матч в первенстве России среди команд второй лиги

ТАСС, 14 июля. Футбольный клуб "Новосибирск" ставит перед собой задачу выйти в первую лигу (ФНЛ-1) по итогам сезона 2023-2024 года. Об этом рассказал в четверг в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

16 июля ФК "Новосибирск" проведет первый матч в первенстве России среди команд второй лиги.

"Те планы, которые мы последние два-три года ставили перед основной командой и, к сожалению, которые до сих пор не смогли реализовать, они ставятся в этом сезоне, нам очень хочется, чтобы мы увидели нашу команду по истечении этого напряженного сезона 2023-2024 в ФНЛ-1", - сказал Ахапов.

Генеральный директор клуба Алексей Толоконский рассказал, что в этом году чемпионат реформирован, вторая лига делится на "серебряную" и "золотую". "Это более конкурентная лига, более интересная будет с точки зрения зрительского интереса. Задача в первый осенний участок сезона попасть в четверку лучших команд серебряной группы, в которой мы сейчас находимся, чтобы получить право уже в весенней части чемпионата бороться за попадание в ФНЛ", - сказал он.

Он добавил, что перед руководством клуба стоит задача сформировать стабильный тренерский и игровой состав. Большое внимание будет уделено молодежной команде, чтобы они тренировались не обособленно, а во взаимодействии с основной командой. По его словам, необходимо усилить акцент на индивидуализацию для подготовки сильных игроков, которые станут опорой для главной команды. Еще одна важная задача - создать условия для игроков, чтобы они получали профессиональные навыки в Новосибирске, а после оставались представлять родной клуб.