Текслер: проект межуниверситетского кампуса мирового уровня реализуется по плану

Губернатор Челябинской области принял участие в заседании штаба под председательством зампреда правительства России Марата Хуснуллина

ТАСС, 13 июля. Проект межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинской области реализуется по плану, все контрольные точки проекта выполняются своевременно. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании штаба под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

"Текслер отметил, что строительство кампуса находится на первом этапе — это возведение двух гостиниц. Накануне глава региона побывал на стройплощадке и проинспектировал ход работ", - сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"Продолжаем реализацию проекта. Уже второй этаж гостиницы начинаем строить, в сентябре закончим коробки на этих объектах, а в марте следующего года, как и обещали, сдадим первый объект. В части оставшихся объектов — это также гостиницы, учебно-научные комплексы, ряд других, всего их 10 — завершаем проектирование, соответственно, строители выходят уже на подготовительные работы на площадке. Срок сдачи всех объектов — конец 2025 года. Все у нас идет по плану, все контрольные точки проекта выполняем", - прокомментировал губернатор.

Кампус в каждом регионе

"В современных условиях нарушения технологических и логистических цепочек необходимо четко определить целевые ориентиры развития отраслей экономики, приоритеты научных исследований и разработок. Для этого в каждом регионе нужно выработать понятный образ будущего кампуса, синхронизировать его развитие с ключевыми направлениями развития страны, приоритетами региона и города, а также целевыми моделями университетов, научных организаций и компаний, включенных в их деятельность", - отметил ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, комментируя проходившую в феврале в Челябинске первую стратегическую сессию по созданию межвузовского кампуса, его слова приводит пресс-служба Минобрнауки РФ.

О кампусе

Межвузовский кампус в Челябинске призван объединить компетенции пяти университетов: Южно-Уральского и Челябинского госуниверситетов, Магнитогорского государственного технического университета имени Г. И. Носова, Южно-Уральского государственного медицинского университета и Южно-Уральского государственного аграрного университета. С помощью этого проекта планируется, в частности, снизить дефицит высококвалифицированных научных и инженерных кадров, предотвратить утечку талантов из региона, в значительной мере решить проблему дефицита общественных пространств и качества городской среды.

В рамках челябинского проекта запланировано строительство общей площадью в 114 тыс. кв. м, в том числе жилых помещений - 68 тыс. кв. м (3,4 тыс. мест для проживания). На первых этажах жилых зданий предусмотрены общественные пространства для занятий и досуга, коммерческие площади для магазинов, кафе, фитнес-студий и прочей инфраструктуры для жителей кампуса и прилегающих кварталов. В учебно-научном комплексе на площади 30 тыс. кв. м будут размещены технопарк площадью в 5 тыс. кв. м, учебные аудитории, лаборатории и иная образовательная инфраструктура, которая станет доступна пяти вузам Челябинска. Будет создан многофункциональный административно-деловой центр площадью 10,8 тыс. кв. м, с конференц-залами, коворкингом и коммерческими площадями.

По состоянию на февраль 2023 года на проект выделено 16,7 млрд рублей, в том числе 9,13 млрд - из федерального бюджета и 1,2 млрд - из регионального. Остальные средства инвестирует банк ВТБ и частные инвесторы. В 2026 году в новом кампусе планируется начать учебный процесс.

Строительство кампуса осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.