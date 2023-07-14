Южноуральские спортсменки вернули себе звание лучших спустя 21 год

ТАСС, 14 июля. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил ватерпольную команду "Динамо-Уралочка" за победу в чемпионате России. Об этом в четверг сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области. Накануне в резиденции главы региона состоялся торжественный прием чемпионок, руководства и тренерского состава команды.

"Динамо-Уралочка" одержала победу в чемпионате России по водному поло в Нижнем Новгороде в мае 2023 года. Спортсменки вернули себе звание лучших спустя 21 год. В финале южноуральские спортсменки победили местный клуб "Буревестник", добавили в управлении.

"Губернатор вручил чемпионкам, генеральному директору и тренерскому составу клуба награды за высокое профессиональное мастерство, успешное выступление на чемпионате России по водному поло среди женских команд, а также за деятельность, способствующую процветанию Челябинской области", - сказано в сообщении.

"Команда с насыщенной историей давно стала ярким, узнаваемым брендом Челябинской области. Наши ватерполистки вернули себе звание чемпионов России. Ваша победа - это пример для других наших спортсменов. Такие победы вдохновляют не только вас, но и новых спортсменов", - приводятся в сообщении слова Текслера.

Губернатор добавил, что для всей области "Динамо-Уралочка" не только клуб с богатой историей, но и яркий бренд. "Такие победы влюбляют в спорт детей, мотивируют к успеху. И мы гордимся нашими спортсменками, желаем им новых свершений и побед", - сказал он.

Глава региона также поблагодарил администрацию Златоуста, министерство спорта и особо выделил старшего тренера. "Вклад в победу внес замечательный старший тренер, человек-легенда, Михаил Николаевич Накоряков. Спасибо вам огромное! Люблю спорт, всю жизнь занимаюсь им и понимаю, насколько тяжело даются такие награды. Только самые лучшие добиваются самых высоких результатов. Вся команда "Уралочки" является основой нашей российской сборной. Желаю, чтобы новый сезон был удачным, чтобы наше водное поло вернулось на мировую арену", - сказал губернатор.

Старший тренер, который посвятил клубу почти 40 лет жизни, получил из рук губернатора медаль "За вклад в развитие Челябинской области". Он поблагодарил Текслера за поддержку, внимание к водному полу и в свою очередь вручил ему чемпионское "золото". "Когда мы стали чемпионами, вы нас первыми поздравили. Вы - в нашей команде, и мы вам вручаем золотую медаль. Спасибо за помощь, которую вы нам оказали в течение всего времени", - сказал тренер.

Физкультура и спорт в России

Во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече президента России с членами правительства заявил, что в занятия спортом вовлечено 53% населения России, это порядка 70 млн человек. "Этот год у нас юбилейный, столетие образования органов управления в сфере спорта, по всей стране сейчас проводятся массовые спортивные мероприятия, в субъектах чествуют наших выдающихся спортсменов", - сказал он на совещании. Ранее вице-премьер сообщал о том, что к 2024 году число россиян, занимающихся спортом, должна составить не менее 100 млн человек.

Согласно указу о национальных целях развития, подписанному президентом России в 2020 году, доля россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должна увеличиться до 70% к 2030 году.