На Саммите "Сильная Россия" обсудили инфраструктуру и комплексное развитие территорий

В рамках мероприятия состоялись пять стратегических сессий

ТАСС, 14 июля. В Москве 5 июля в Центре Событий РБК состоялся ежегодный Саммит деловых кругов "Сильная Россия". В этом году представители власти федерального и регионального уровня, а также руководители государственных и частных компаний приняли активное участие в обсуждении главной темы Саммита: "Комплексное развитие территорий: инфраструктурные проекты".

Программа Саммита открылась деловым завтраком на тему: "Инвестиции в инфраструктуру: ГЧП и другие инструменты финансирования". В качестве модераторов выступали Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, Член Правления Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Гамза и Руководитель главного управления Банка России по Центральному Федеральному округу Рустэм Марданов. Они провели дискуссию с участниками по актуальным тезисам отрасли: инвестиционный потенциал инфраструктурных проектов на территории России; перспективные направления развития механизмов поддержки инфраструктурных проектов; риски и регуляторные барьеры при реализации ГЧП проектов и другим темам.

Модератором Пленарного заседания выступил Президент РСПП Александр Шохин, который при обсуждении комплексных мер развития территорий и ситуации в сфере недвижимости, отметил, что в последние годы Минстрой принял значительное количество мер, касающихся городского хозяйства, градостроительной деятельности, создания комфортных и инновационных городов, а также реализации инфраструктурных проектов. Работа Минстроя России всегда имела высокую значимость, но с учетом масштаба перед ним стоящих задач, ее значение еще более возросло, отметил он.

"В изменившихся социально-экономических условиях одним из приоритетных проектов является международный транспортный коридор "Север - Юг". Он будет обеспечивать развитие перевозок экспортных и импортных грузов через Каспийский регион в Закавказье, Иран, страны Персидского залива и Африку", - выступил Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин.

"Комплексное развитие территорий - это своевременный и нужный механизм для строительной отрасли. Практические результаты от принятого закона о КРТ мы видим уже сейчас. Фактический ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства составил порядка 350 тыс. кв. м, в том числе почти 300 тыс. кв. м жилья в 13 регионах уже переселены граждане из 38,1 тыс. кв. м из аварийного жилья", - отметил Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

"Внедрение концепции умного дома и умного здания должно сопровождаться поддержкой государства, то есть стандарт необходимо закрепить на законодательном уровне. При этом в интересах и страны, и участников рынка стоит направить усилия на локализацию выпуска в России умных решений иностранных вендоров, а также на стимулирование собственного производства и развитие технологий, в том числе с помощью введения отраслевого реестра и балльной системы", - обратил внимание слушателей на развитие цифровизации в строительной отрасли управляющий партнер ГК "F+ tech-Марвел", Мельников Алексей Сергеевич.

Генеральный директор публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян в своем докладе "Строительство социальных объектов: возможности и перспективы" отметил важность работы квалифицированных проектировщиков в строительной отрасли России. "Мы реализуем около 3 тыс. знаковых социальных объектов в 42 регионах России. На территории новых субъектов компанией мобилизовано более 22 тысяч строителей и более 750 единиц строительной техники", - сообщил Оганесян.

В пленарной сессии также приняли участие Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Александр Вилесов, Председатель совета Ассоциации участников рынка спутниковой связи Юрий Урличич, Член Бюро Правления РСПП, Председатель Координационного совета РСПП по развитию Арктики и Северных территорий Роман Троценко.

В рамках Саммита деловых кругов состоялись пять стратегических сессий.

Модератором встречи "Цифровизация строительной отрасли" выступила Руководитель Университета Минстроя Алина Постовалова. На заседании обсудили приоритетные тезисы саммита: тренды цифровой трансформации в строительной отрасли; отечественные IT-продукты в строительстве; цифровое управление жизненным циклом объектов капитального строительства и другие.

На сессии "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" под руководством Исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ "Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет" Ирины Булгаковой состоялась дискуссия по вопросам управление жилищным фондом, формирования цифрового ТИМ-паспорта объектов ЖКХ, энергоэффективности, капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры, обновления систем водоснабжения и водоотведения, реконструкции городских инженерных систем, модернизации ливневой канализации и другим темам.

На сессии "Социальное строительство: новые вызовы" прозвучали доклады спикеров по следующим направлениям: главные задачи и перспективы строительства объектов культуры, спорта и науки в регионах России; строительство социальной инфраструктуры в рамках проектов КРТ; управление долгостроями: новые подходы в новых условиях; ставка на "цифру": приоритеты цифровой трансформации и другим вопросам.

Модератор заседания "Транспортная инфраструктура регионов России", Первый заместитель Генерального директора ВЭБ Дмитрий Твардовский обсудил с делегатами актуальные выступления на отраслевой повестке: строительство новых транспортных узлов, модернизацию и реконструкцию действующей инфраструктуры, формирование единой опорной транспортной сети, увеличение объема и скорости транспортной логистики, строительство безопасных и качественных дорог и друние вопросы.

Дискуссию на сессии "Роль жилищного строительства в развитии Российских агломераций" курировал Первый вице-президент Российского Союза строителей Владимир Дедюхин. Делегаты приняли участие в обсуждении важных тем отрасли: главные факторы увеличения объема жилищного строительства в агломерациях; особенности проектирования пространственного развития агломераций; развитие агломераций в рамках инициативы "Города больших возможностей"; формирование единой градостроительной политики в агломерациях: регуляторные барьеры и решения и других тем.

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