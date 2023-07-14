На ММК в рамках федпроекта "Чистый воздух" ведется масштабная комплексная реконструкция

Председатель совета директоров ПАО "ММК" ознакомил уральского полпреда и челябинского губернатора с ходом реализации проекта стоимостью более 80 млрд рублей

ТАСС, 14 июля. Председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников ознакомил полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и губернатора Челябинской области Алексея Текслера с ходом строительства комплекса новой коксовой батареи №12. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму более 80 млрд рублей, сообщили в пятницу в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

Строительство комплекса - часть комплексной реконструкции коксохимического производства ММК. В настоящее время близится к завершению модернизация цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также ведутся пусконаладочные работы на новой биохимической установке. "Модернизация коксохимического производства Магнитки приведёт к кардинальному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду и выполнению экологических задач в рамках федерального проекта "Чистый воздух", - сказано в сообщении.

"Вопросы развития Магнитогорска и комбината имеют приоритетное значение для всей Челябинской области, - отметил Текслер. - Здесь, в Магнитке, формируется значительная доля валового регионального продукта, областного и консолидированного бюджетов области. В очень непростой для нашей страны период коллектив Магнитогорского металлургического комбината достойно отвечает на новые вызовы. На комбинате продолжается масштабная модернизация производства, вкладываются значительные средства в развитие, в экологию. Проекты комбината формируют новый облик города - экологически чистого города. Сейчас в Магнитогорске живет свыше 410 тыс. человек, здесь ведется активное жилищное, социальное и дорожное строительство, реализуются масштабные инвестиционные проекты не только в металлургии, но и в социальной сфере. Комбинат активно в этом участвует".

В сообщении отмечается, что сейчас ведётся технологическая наладка первого блока батареи. Практически завершено строительство установки сухого тушения кокса. Уже этой осенью будет запущен еще один блок, на котором полностью завершены огнеупорная кладка и монтаж оборудования, а сейчас продолжается процесс разогрева. Оба этих блока составят первую очередь реализации проекта, в рамках которой в 2023 году войдут в строй угольная башня, установка сухого тушения кокса, блок углеподготовки, объекты коксосортировки, установка десульфурации и денитрификации, склад жидкого аммиака, воздухокомпрессорная и противопожарная насосная станции, объекты инженерного обеспечения.

Как отметил Виктор Рашников, реализация этого крупнейшего инвестпроекта имеет большое природоохранное значение для ММК и всего Магнитогорска. С пуском коксовой батареи № 12 и запланированной реконструкцией коксовых батарей № 7-8 из эксплуатации поэтапно будут выведены пять устаревших батарей. Модернизация производства обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год, а также безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Технология сухого тушения даст возможность утилизировать тепло кокса, а также получать пар для технологических нужд и выработки электроэнергии. Важную роль сыграет новая батарея и для решения задач декарбонизации производства, поскольку позволит уменьшить выбросы СО2 на 2,2 млн тонн в год.

Строительство комплекса коксовой батареи № 12 является частью комплексной реконструкции коксохимического производства ММК. В настоящее время близится к завершению модернизация цеха улавливания и переработки химических продуктов, а также ведутся пусконаладочные работы на новой биохимической установке. Модернизация коксохимического производства Магнитки приведёт к кардинальному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду и выполнению экологических задач в рамках федерального проекта "Чистый воздух".

О проекте

Целью федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" является снижение уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах. По итогам 2022 года мероприятия проекта позволили на 11% снизить объем вредных выбросов в воздух в 12 крупных промышленных городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой напомнил, что президент РФ дал поручение продлить федеральный проект "Чистый воздух" до 2030 года. Также он обратил внимание, что в рамках новой регуляторики с 1 января 2024 года Росприроднадзор будет выполнять функцию непосредственного экологического надзора за выбросами предприятий в ходе этого эксперимента. "Но здесь очень важно создать такую систему, которая позволит не просто мониторить состояние воздуха, но и осуществлять соответствующие действия, чтобы в случае нанесения ущерба окружающей среде ликвидировать эти причины. Необходимо, чтобы Росприроднадзор постоянно мониторил ситуацию. Обратная связь с людьми, о которой нам президент говорит, очень важна, чтобы мы вместе берегли нашу окружающую среду", - подчеркнул Мишустин.