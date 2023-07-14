Лауреатами стали проекты в области обеспечения занятости и социального сопровождения, здорового образа жизни, а также в сфере ассистивных технологий

ТАСС, 14 июля. На ПМЭФ наградили малый "добрый" бизнес. Лауреатами стали проекты в области обеспечения занятости и социального сопровождения, здорового образа жизни, а также в сфере ассистивных технологий – разработка тифлофлешплееров и глазных протезов 3D.

В число лауреатов конкурса "Мой добрый бизнес" 2022 года вошли четыре социальных предприятия из Москвы. Авторов лучших инициатив наградили в рамках программы XXVI Петербургского международного экономического форума.

Один из лауреатов –– семейный оздоровительный акваклуб STARFISH (компания представлена на "Витрине социальных проектов города Москвы"). Эта территория здоровья создана для всех членов семьи, включая грудничков возрастом от пяти недель и беременных. Также в акваклубе проводятся курсы гидрореабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Клуб стал лауреатом в номинации "Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта".

В число лучших проектов социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий вошли специальные устройства для чтения "говорящих книг" на флеш-картах – тифлофлешплееры Лаборатории Электроники "ЭлекЖест" Алексея Варламова. С тифлофлешплеером пользователь может зарегистрироваться в электронной библиотеке для слепых и без ограничений слушать книги.

Победителями в той же номинации стали разработчики 3D глазных протезов – компания "Корназ", которая занимается развитием медицинской и социальной помощи в области глазного протезирования, социально-психологической реабилитацией граждан. Благодаря 3D-технологиям протезирование становится более доступным, качество глазных протезов повышается. Руководит проектом врач-протезист, косметолог Мария Королева.

Одним из лучших проектов в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении, стала Школа подготовки нянь-гувернанток (с получением диплома государственного образца), которую организовала Наталия Линькова из ООО "Айкью Медиа групп". Школа обучает социально незащищенных граждан – представителей старшего поколения, вынужденных переселенцев профессии "няня-гувернантка" с оформлением самозанятости. Будущие няни изучают этику поведения в семье, основы возрастной психологии и конфликтологии, учатся оказанию доврачебной помощи.

Конкурс, направленный на выявление и тиражирование лучших социальных практик, проводится Минэкономразвития с 2015 года. В этом году название изменилось на "Мой добрый бизнес" (ранее – "Лучший социальный проект"), оператором конкурса стал Государственный университет управления. За проведение московского этапа конкурса ежегодно с 2019 года отвечает ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ).

Конкурс реализуется для целей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", за 8 лет в нем приняли участие порядка 10 тысяч проектов.

ГБУ "Малый бизнес Москвы" помогает людям открывать и развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.

Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы обучения: "Стартап-школа МБМ", "Прокачай свой бизнес вместе с наставником", "Бизнес-песочница", "Бизнес Апгрейд", акселерационные программы, также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно по телефону: +7 (495) 225-14-14.

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