В Магнитогорске открылась вторая очередь проекта "Притяжение"

Южноуральцы уверены, что объект будет продвигать Магнитогорск и Челябинскую область как значимый туристический центр

ТАСС, 14 июля. В канун Дня металлурга открылась вторая очередь городского курорта "Притяжение" - масштабного проекта по преобразованию городской среды в Магнитогорске.

Как сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Челябинской области, к уже освоенной площади парка добавилось более 100 га благоустроенной территории.

"Магнитогорск меняется, молодеет каждый год. А парк "Притяжение" - это общественное пространство, какого в России больше нет. Проект уникальный, с размахом. Здесь огромное количество площадок разной направленности. Об этом объекте в ближайшее время узнает вся страна", - приводятся в сообщении слова полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также подчеркнул, что парк "Притяжение" - уникальный проект в масштабах всей страны. "Это место впечатляет красотой, размахом, вниманием к деталям. Здесь есть все для комфортного отдыха, сделано с такой любовью к людям и родному городу", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что этот объект будет продвигать и Магнитогорск, и регион, как значимый туристический центр. "Магнитка была, есть и будет городом, который вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Развитие города и комбината идут параллельно, в этом залог успешности Магнитогорска. Сегодня мы приняли ряд новых решений по развитию города. В частности, о строительстве нового 50-метрового бассейна, в городе таких нет. Кроме того, реализуем крупные проекты в сфере ЖКХ, улучшаем транспортную составляющую, завершаем работу, связанную с обновлением трамваев. Приняли решение о том, что муниципальное предприятие будет заниматься автобусными перевозками и появится новый маршрут через весь город и парк "Притяжение". Также сегодня совместно с "Новапортом" приняли решение о строительстве нового терминала аэропорта" - рассказал губернатор.

"Надеюсь, те новшества, которые сегодня смогли увидеть горожане - холм, озеро, спортивные объекты - придутся им по душе. У нас получается большой, очень масштабный проект - настоящий городской курорт, который мы стремимся сделать еще более насыщенным и привлекательным для магнитогорцев всех возрастов и интересов, чтобы он стал точкой притяжения для жителей и гостей города", - приводятся в сообщении слова инициатора и ключевого инвестора проекта, председателя совета директоров ПАО "ММК" Виктора Рашникова.

В управлении добавили, что проект парка стал лауреатом приза зрительских симпатий Premio del Pubblico Международной архитектурно-дизайнерской премии "Золотой Трезини-2022" в двух номинациях.

Годом ранее в открытии первой очереди "Притяжения" в Магнитогорске приняла участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.