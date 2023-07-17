На форуме "Производительность 360" обсудят перспективы развития машиностроения

Сессия "Машиностроение: настоящее и будущее" пройдет 20 июля в Казани

ТАСС, 17 июля. Как бережливые технологии могут изменить положение дел в российском машиностроении и повлиять на дальнейшее развитие отрасли на этапе подготовки нового технологического рывка? Эти вопросы будут в центре внимания лидеров машиностроительной отрасли, которые соберутся на профильную сессию "Машиностроение: настоящее и будущее" 20 июля в Казани в рамках V федерального форума "Производительность 360". Среди участников - ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования.

По данным ФЦК, эффективность инструментов бережливого производства уже оценили более 550 компаний машиностроения - участников нацпроекта "Производительность труда", который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Суммарная выручка этих предприятий составляет без малого 1 трлн рублей.

"ФЦК 6-й год помогает российским компаниям развиваться за счет внедрения методик и инструментов бережливого производства. Если говорить проще - мы устраняем все неэффективные процессы, снижаем затраты на производство и повышаем его рентабельность, - рассказывает генеральный директор ФЦК Николай Соломон. - На 300 машиностроительных предприятиях, где мы оптимизировали производство, суммарный прирост добавленной составил 17 млрд рублей". По его словам, среди участников нацпроекта ФЦК фиксирует большую долю компаний, которые благодаря участию в нем значительно увеличили объемы производства, получили дополнительную прибыль, которую вложили в собственное развитие, в расширение производства.

Ярким примером продуктивного развития стал Московский локомотиворемонтный завод (МЛРЗ). На предприятии был стандартизирован процесс сборки вагонов и создано специальное комплектовочное отделение.

"Только благодаря этому удалось на трое суток сократить время протекания процесса сборки вагона, увеличить суточную выработку по сборке. Сокращен и объем незавершенного производства с 46 до 40 вагонов", - рассказал генеральный директор МЛРЗ Павел Добриков. При поддержке экспертов ФЦК смогло обнаружить скрытые резервы производительности, которые можно будет использовать при перспективе увеличения объема поступающих заказов и нарастить мощности производства, прогнозируют в МЛРЗ.

Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке Правительства Республики Татарстан.

ТАСС - генеральное информационное агентство

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