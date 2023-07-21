Завершили фотоконкурс "Пиксельный рейв"

Церемония награждения фотоконкурса состоялась 13 июня

ТАСС, 21 июля. Итоги фотоконкурса "Пиксельный рейв" официально подведены. В этом сезоне организаторы получили рекордное количество заявок - 1954 фотографии по 12 номинациям: Nature aesthetic (красота природы), Big city life (архитектура городов), "МГУ. Пространство возможностей" (тайные места Московского университета), Singula scientia (наука не только под микроскопом), "Близкие люди" (о любви к родным), "Хорошо забытое старое" (для влюблённых в пленочную фотографию), Carpe diem (вертикальная мобильная фотография), "Маршрут построен" от биологического факультета МГУ (экспедиции и путешествия).

В номинации ТАСС "Я иду шагаю по Москве" участникам предлагалось показать как красоту, так и актуальные проблемы столицы. Фотографы продемонстрировали не только съемку архитектуры или столичного ландшафта, но и отражение городской жизни в их собственном восприятии.

Работы оценивал шеф-фотограф агентства Валерий Шарифулин. Высший балл получили следующие работы:

1 место - Анастасия Струна - "Поцелуй на улице Никольской";

2 место - Эмиль Халиков - "Ночь в Москве";

3 место - Арслан Абушинов - Sunset in the big city.

Церемония награждения фотоконкурса прошла 13 июня. Фотографии, получившие от жюри высокие баллы, представлены на выставке в Главном здании МГУ - она продлится до конца лета. В альбоме сообщества Профкома МГУ "ВКонтакте" опубликованы лучшие кадры четвертого сезона.

Итоги конкурса подвела Председатель Студенческой комиссии Профкома МГУ и организатор фотоконкурса Нина Арзяева: "Четвертый сезон фотоконкурса "Пиксельный рейв" получился сезоном "без границ". Впервые за историю существования в нем приняли участие не только студенты МГУ, но и фотографы из других вузов страны. Еще одно достижение - в этом году мы побили рекорд по количеству участников. Рады, что Профком МГУ помогает студентам реализовывать свои творческие амбиции. Ждем всех в новом в сезоне".

Возрастное ограничение: 16+.