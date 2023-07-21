В Москве 25 июля пройдет 10-й ежегодный форум Loyalty Marketing Summit

В рамках Саммита выступят победители конкурса последних лет - X5 Group, Мультибонус, билайн, АШАН, РИГЛА, Промсвязьбанк, Ингосстрах, Tele2 и другие

ТАСС, 21 июля. В Москве 25 июля состоится 10-й ежегодный форум Loyalty Marketing Summit. В этом году мероприятие будет посвящено практическим аспектам разработки, внедрения и операционной поддержки программ лояльности, а также управления клиентским опытом и сервисом.

В рамках Саммита выступят победители конкурса последних лет - X5 Group, Мультибонус, билайн, АШАН, РИГЛА, Промсвязьбанк, Ингосстрах, Tele2 и другие. В деловой программе будет также реализована секция "Клиентский опыт" от компании "Wonderfull", где спикеры и партнеры компании поделятся практическими наработками в сфере клиентского опыта и клиентоцентричности.

На выставке будет представлена интерактивная зона решений от одних из лучших российских провайдеров.

В завершении форума пройдет церемония награждения победителей Loyalty Awards Russia 2023.

Возрастная категория: 18+.