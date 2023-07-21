Проект исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" соберет участников по всей стране

Задача проекта - сохранение исторической памяти и предотвращение фальсификации фактов о российской истории

ТАСС, 21 июля. Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации запустила в этом году проект исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ". Его задача - сохранение исторической памяти и предотвращение фальсификации фактов в российской истории. В рамках проекта уже проходят несколько онлайн-мероприятий, а также планируется просветительский фестиваль в четырех городах России.

На онлайн-платформе "РОССИЯ не заБУДЕТ" уже проходит научный марафон "РОССИЯ БУДЕТ" - несколько обучающих видеоматериалов, которые доступны для просмотра после предварительной регистрации. Всего будет выпущено более 10 лекций, после которых участники смогут проверить свои знания.

С мая по октябрь также на площадке сайта проходит Интерактивная выставка "История в лицах", которая формируется с помощью самих пользователей. Помимо этого, на платформе будет выпущен подкаст "Что-то с памятью…", герои которого попробуют разобраться, как трансформируется человеческая и массовая культурная память и что необходимо сделать для того, чтобы правда всегда стояла на первом месте.

Одним из самых больших мероприятий, посвящённых истории России в этом году, станет историко-патриотический фестиваль "РОССИЯ не заБУДЕТ", который пройдет в Москве, Нижнем Новгороде, Твери и Севастополе и будет объединять лекции, выставки и выступления главных экспертов исторического и политического дискурса. Ведущие эксперты и друзья проекта "РОССИЯ не заБУДЕТ" в своих выступлениях затронут темы гуманизма, истоков Второй мировой войны, отношения к исторической правде в разные времена и смену ролей в истории. С участниками и гостями фестиваля они попробуют разобраться в трансформации исторических фактов сквозь века и их влиянии на формирование современных течений.

Все желающие смогут принять участие в фестивале и задать интересующие их вопросы, а также поучаствовать в дискуссиях с экспертами. Регистрация на мероприятие проходит на сайте проекта "РОССИЯ не заБУДЕТ". На сайте также можно услышать лекции по истории и медиа, посетить онлайн-выставку, принять участие в исторической олимпиаде и узнать расписание других мероприятий проекта.

С 27 по 28 июля будет проведена Всероссийская научная олимпиада для взрослых "Историческая память", где участникам предстоит пройти два этапа тестирования на знания о шаблонности ложных исторических фактов и об очевидности истинных. Первым этапом станет исторический диктант, который пройдет 27 июля. Эксперт проекта зачитает оригинальный текст диктанта с пропусками слов, их необходимо будет заполнить в форме, предоставляемой на сайте проекта. Второй этап - тестирование на сайте, которое пройдет 28 июля. Принять участие в олимпиаде смогут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте "РОССИЯ не заБУДЕТ". Ценные призы - гаджеты и подписку на просветительский сервис - получат 10 человек, получивших самые высокие баллы.

Проект исторической памяти "РОССИЯ не заБУДЕТ" реализуется Всероссийской общественной организацией ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО" в рамках Десятилетия науки и технологий при участии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и федерального проекта "Популяризация науки и технологий". Задача проекта - сохранение исторической памяти и распространение правдивых фактов о российской истории.

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