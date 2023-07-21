В Челябинске открыли Музей промышленной истории на заводе ОМК

Экспозиция рассказывает о 75-летней истории завода и его значении в развитии российского топливно-энергетического комплекса

ТАСС, 21 июля. Музей о работе предприятия по производству соединительных деталей трубопроводов - "ОМК Турбодеталь" - открыли в Челябинске.

"Музей, посвященный работе одного из крупнейших предприятий по производству соединительных деталей трубопроводов, открыли 20 июля в микрорайоне Новосинеглазово города Челябинска. Он расположился на территории завода "ОМК Трубодеталь". Посетителями музея "История в деталях" кроме сотрудников и партнеров завода, станут челябинские школьники, студенты технических факультетов и ветераны предприятия", - говорится в сообщении.

Музей рассказывает о 75-летней истории завода и его значении в развитии российского топливно-энергетического комплекса. Экспозиция разделена на три пространства, иллюстрирующих прошлое, настоящее и будущее. "В перспективе в музее появится также небольшой производственный цех, где посетители смогут увидеть в действии инновационные технологии завода", - добавили в ОМК.

В частности, в музее воссоздан кабинет заводского конструктора 1970-х годов, представлены продукцию предприятия и основные этапы производства. В музее также предусмотрена интерактивная часть, где можно познакомиться с заводскими профессиями при помощи технологии дополненной реальности.

"Создание технологичного музея, где соединяется прошлое, настоящее и будущее нашего предприятия, позволит челябинским школьникам познакомиться с промышленным предприятием, с рабочими профессиями. В экспозиции раскрыта роль предприятия в становлении отечественной нефтегазовой отрасли и трубопроводного транспорта, в развитии столицы Южного Урала", - заключил управляющий директор завода ОМК в Челябинске Кирилл Корнилов. Он добавил, что создание музея вносит вклад в историографию уральской промышленности и дань уважения рабочим и инженерам Челябинска.

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