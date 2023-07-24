Аналитики Контура подготовили топ отраслей бизнеса, в который внедряют кадровый ЭДО

В топ-5 списка отраслей помимо IT вошли FMCG, логистика и транспорт, строительство и бизнес-услуги

ТАСС, 24 июля. Аналитики Контура подготовили статистику по отраслям, в которых российские компании активнее всего переходят на кадровый электронный документооборот (КЭДО). В выборку попали 1,5 тыс. организаций, которые уже запустили КЭДО. В топ-5 списка отраслей помимо IT вошли FMCG, логистика и транспорт, строительство и бизнес-услуги.

Клиенты сервиса Контур.КЭДО - Hilong Russia и TEN девелопмент на кейсовой секции "Иннопрома-2023" рассказали, как перевести в онлайн кадровый учет в строительной компании и на промышленном производстве.

В группе компаний Hilong Russia на кадровый ЭДО перешли два уральских производства - заводы "Техномаш" и "Технология Бурения". При бумажном документообороте возникали сложности. Во-первых, сотрудники цехов могли ознакомиться с кадровым документом и подписать его только во время обеденного перерыва, так как заняты на непрерывном производстве. Во-вторых, отдел кадров не мог вовремя получить документы, фиксирующие сверхурочную нагрузку сотрудников или их отсутствие на рабочем месте. Для устранения этих проблем на производствах Hilong Russia внедрили сервис КЭДО от Контура.

"При переходе на КЭДО мы столкнулись с сопротивлением работников. Многие сотрудники на производстве возрастные, некоторые редко пользуются компьютером или смартфоном, другие - просто не понимают, зачем переносить документы в электронный вид. Нам удалось решить проблему: мы проводили ознакомительные встречи, рассказывали о преимуществах КЭДО для работников и размещали материалы о переходе на информационном стенде в цехе производства. К маю 2023 года на кадровый ЭДО перешли 50% сотрудников, а среднее время на работу с одним документом в учетной системе снизилось с 15 до 5 мин", - рассказала начальник отдела труда и заработной платы в Hilong Russia Татьяна Долгушева.

Для перехода на КЭДО у TEN девелопмент было несколько предпосылок. Одна из них - наличие дистанционных сотрудников на удаленных строительных площадках. При бумажном документообороте с такими работниками документы часто терялись или задерживались. Другая причина - длинные цепочки согласования документов, из-за которых их обработка затягивалась на несколько дней.

К июлю 2023 года на КЭДО перешли 200 офисных сотрудников из штата компании в Екатеринбурге. Переход продолжается и сейчас - на следующем этапе на кадровый ЭДО планируют перевести удаленных работников на строительных площадках.

"Внедрение сервиса Контур.КЭДО позволило ускорить подписание документов с несколькими согласующими до 1–2 дней. Теперь работа с электронными кадровыми документами помогает нам экономить на бумаге около 15 000 рублей ежемесячно. Одно из преимуществ - наличие электронного архива документов. Цифровой формат хранения позволил оптимизировать офисное пространство: вместо архива кадровых документов мы оборудовали новую комнату для проведения собеседований", - поделилась HRD в TEN девелопмент Юлия Микрюкова.

"Когда КЭДО стал легальным в 2021 году, волну цифровизации в кадрах сразу подхватили IT- и диджитал-компании. И это было закономерно: эти сферы первыми поддерживают инновации, и именно там больше всего дистанционных сотрудников. При этом мы отмечаем новый тренд: на кадровый ЭДО активно переходят и компании из реального сектора экономики - представители строительства, промышленности, энергетики, машиностроения. На электронный документооборот переводят сотрудников на производствах, в промышленных цехах и на строительных площадках. Кейсы наших клиентов подтверждают, что внедрение КЭДО действительно приносит положительный эффект", - отметила менеджер проектного внедрения в Контур.КЭДО Любовь Русинова.

Hilong Russia объединяет группу российских компаний, которые входят в международный холдинг Hilong Group. Основное направление работы - ремонт и обслуживание буровых инструментов и производство оборудования для нефтегазового сектора.

TEN девелопмент - часть группы компаний TEN, одного из крупнейших инвестиционно-торговых холдингов Урала. Компания лидирует по объемам строительства в Свердловской области и входит в топ-30 застройщиков России.

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