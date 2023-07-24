Три южноуральских города победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов малых городов

Миасс, Сатка и Троицк получат федеральные гранты общей суммой свыше 296 млн рублей для реализации проектов благоустройства общественной территории

ТАСС, 24 июля. Три города Челябинской области - Миасс, Сатка и Троицк - вошли в число победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в 2023 году. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства региона. Награждение состоялось в рамках пленарной сессии Форума "Развитие малых городов и исторических поселений", который прошел во Владивостоке.

"Это хороший результат системной работы. Активное взаимодействие областного правительства, министерства строительства региона и муниципалитетов дало хороший результат, собственно, это лучший результат за все время проведения таких конкурсов для Челябинской области", - приводится в сообщении комментарий губернатора Алексея Текслера.

Проекты-победители

Миасс вошел в число победителей с проектом благоустройства общественной территории - набережная "Золотой старт". На реализацию город получит федеральный грант в размере 105,28 млн руб. Троицк первенствовал с проектом "Экологический парк "Троицкая крепость" на берегу реки Уй", размер федерального гранта составил 98,7 млн руб. Сатка получила признание с проектом "Благоустройство улицы Ленина "Галерея скверов", федеральный грант 92,1 млн руб.

Срок реализации проектов - 2024-2025 годы.

"Челябинская область оказалась в числе лидеров по количеству выигранных федеральных грантов на регион. Кроме того, проекты Копейска, Кыштыма, Чебаркуля и Златоуста получили благодарственные письма Минстроя России. Конкурсная комиссия отметила высокое качество поданных заявок от Челябинской области", - добавили в управлении.

Оценка городской среды

Большая часть опрошенных россиян (69%) на сегодняшний день оценивают состояние городской среды как хорошее. Об этом свидетельствуют представленные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). "На сегодняшний день состояние городской среды характеризуют как хорошее семь из десяти россиян - 69% (определенно хорошее - 21%, скорее хорошее - 48%)", - говорится в результатах исследования.

Согласно результатам исследования, 70% участников опроса полагают, что за формирование качественной городской среды должны отвечать региональные и муниципальные власти.

Развитие онлайн-голосования

Как сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума "Развитие малых городов и исторических поселений", в России продолжат развивать онлайн-голосование по благоустройству городов. "Продолжим совершенствовать эту платформу. На ее основе уже создан сервис, который позволяет не просто голосовать за объекты и мероприятия, но и определять их наполнение, решать, что нужнее", - сказал Мишустин.

Он отметил, что всероссийское онлайн-голосование успешно работает, люди все активнее принимают в нем участие: в этом году проголосовали более 14 млн человек, что на 3,5 млн больше, чем годом ранее. В текущем году в голосовании приняли участие и жители новых регионов РФ - более 130 тыс. человек, сказал премьер.

Меняются, по словам Мишустина, и сами идеи, преодолев за шесть лет "путь от простого благоустройства к сложным проектам городского развития, которые дают дополнительный импульс экономике населенных пунктов". "Важно, что люди видят эти изменения, какой эффект они оказывают на жизнь города", - подчеркнул глава кабмина.