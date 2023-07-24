Москвичи и гости столицы смогут провести День ВМФ в Музее Победы

Участники погрузятся в историю военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны

ТАСС, 24 июля. Жители Москвы и гости столицы смогут провести День ВМФ в Музее Победы. Кроме того, всех желающих ждут экскурсии, концерты, мастер-классы и многое другое.

"В экспозиции филиала Музея Победы "Г.О.Р.А." под открытым небом развернута уникальная выставка Военно-морского флота СССР периода Великой Отечественной войны. На водной глади искусственного водоёма, площадью свыше 2,6 тыс. кв. м, размещены корабли и катера, рубки подводных лодок, а вокруг пруда - артиллерийские установки береговой обороны, корабельные орудия, вооружение линкоров", - рассказали в Музее Победы.

Для всех желающих музей "Г.О.Р.А." подготовил бесплатные экскурсии "Оружие Победы", посвященные Дню Военно-морского флота. Участники погрузятся в историю военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны. В военно-морской локации посетители увидят рубки подводных лодок Л-3 и Щ-307, торпедный катер "Комсомолец" проекта 123-бис, башенные артиллерийские установки береговой обороны, автоматические и зенитные корабельные орудия, которые защищали советские базы от нападения вражеских самолетов в годы Великой Отечественной войны. Участникам объяснят, как устроена гордость экспозиции - Царь-Пушка XX века, гигантская 305-мм морская железнодорожная установка ТМ-3-12, весом более 340 тонн.

Москвичей и гостей столицы с 12.00 до 16.00 приглашают на выставку радиоуправляемых моделей военных кораблей и яхт. Гости также смогут стать зрителями показательных выступлений судомоделистов. Представители Федерации судомодельного спорта России представят мини-копии судов на открытом водоеме музея "Г.О.Р.А.", олицетворяющем военно-морскую базу.

В течение дня будут работать интерактивные зоны для посетителей всех возрастов. Все желающие могут сыграть в "Морской бой". Самые маленькие гости научатся создавать модель корабля и пилотку из бумаги в технике оригами.

На главной сцене музея "Г.О.Р.А." состоится праздничный концерт. Молодые артисты, лауреаты конкурсов декламации представят музыкальные номера, а также прочтут литературные произведения. Продолжат концерт солисты Патриотического конкурса детского и юношеского творчества "Журавли Победы".

Возрастное ограничение: 6+.