"Ингосстрах" стал лидером индекса качества сайта по версии Яндекса

Сайт получил первое место по размеру аудитории, степени удовлетворенности пользователей, уровню доверия со стороны пользователей и другим критериям

ТАСС, 25 июля. Индекс качества сайта (ИКС) Яндекса вывел сайт "Ингосстраха" на первое место среди остальных страховщиков.

Сайт "Ингосстраха" является одной из основных онлайн-площадкой продаж страховых продуктов, которую тысячи клиентов компании посещают ежедневно. С помощью него клиенты могут выбрать нужные страховые продукты, индивидуальные расчеты страховых программ и их последующую оплату. ИКС, результаты которого Яндекс обновляет ежедневно с мая 2023 года, вывел сайт "Ингосстраха" на первое место среди остальных страховщиков по основным критериям, таким как: размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и многое другое.

В начале марта 2023 года сайт был обновлен. Основным его преимуществом стала скорость. Новая версия сайта загружается от 1 до 3 секунд, что в несколько раз быстрее предыдущей его версии. Время до полного оформления полиса по страхованию от несчастного случая сократилось на 65%, а по ВЗР - на 60%. Так, раньше оформление каско занимало больше 20 минут, то теперь время сократилось в 4 раза - до 6 минут.

"Постепенно технологии, которые относятся к сфере искусственного интеллекта, расширяют зону своего применения в цифровом пространстве. Сайт "Ингосстраха" становится более понятным, простым и функциональным для клиента. В результате проведенной оценки цифровой грамотности взрослого населения России было установлено, что только 20% респондентов обладают средним уровнем цифровой грамотности, а 60% - лишь базовым уровнем. Мы, в свою очередь, постарались сделать наш сайт максимально читабельным для каждой категории клиентов: тех, кто является продвинутым пользователем Сети и тех, кто только осваивает данный сегмент. Не стоит забывать, что цифровизация внутренних бизнес-процессов компании позволяет повышать ее клиентоцентричность за счет совершенствования качества оказываемого сервиса на всех этапах", - отметил директор департамента электронной коммерции "Ингосстраха" Антон Косачев.